«الاتحادية للتنافسية» تستعرض المنجزات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

استضاف منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر- الذي انطلقت فعاليات دورته الرابعة أول أمس الاثنين في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة، تحت شعار «صناعة مستقبل الاقتصاد»- مالك المدني، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل والرئيس التنفيذي للابتكار، في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء للحديث حول أهم المنجزات التي حققتها الدولة على صعيد ممارسة الأعمال والأسباب التي جعلت دولة الإمارات العربية المتحدة تحتلّ المرتبة ال 11 وفق مؤشر البنك الدولي في هذا المجال.

وأشار المدني إلى أن الإمارات استطاعت ومنذ عام 2006 أن تحقق معدلات نمو في مختلف المجالات بشكل كبير ومتصاعد، فهي وبعد أن كانت في التصنيف 77 حسب تقارير الأعمال التابع للبنك الدولي، وصلت إلى المرتبة 11، مؤكداً أن هذه المكانة لم تكن لتتحقق لولا الرؤية الطموحة التي استشرفت المستقبل، وآمنت بأن الوصول إلى اقتصاد قائم على المعرفة يحتاج إلى جهود كبيرة.

ولفت المدني إلى أن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أحد اللاعبين الفاعلين في حكومة الدولة، حيث ساهمت من خلال الجهود التي تقدمها في تسريع وتيرة ممارسة الأعمال، ووضع خطط مستقبلية لاقتصاد قائم على المعرفة، لافتاً إلى دورها المحوري الذي يُعنى بربط الدولة مع المنظمات العالمية.