«إعمار» تطلق عمليات تطوير أعمالها في الصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

باشرت «إعمار»، الشركة المطورة لبرج خليفة الشهير وبرج خور دبي المرتقب، عمليات تطوير أعمالها في الصين، ويأتي ذلك عقب إعلان الشركة في يوليو الماضي عن توسعها نحو الصين بالتزامن مع الزيارة التاريخية للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الدولة.

ووظفت «إعمار» فريقاً من خبراء تطوير الأعمال الصينيين، وقد بدأت بتصميم وتجهيز مكتبين فخمين في منطقة الأعمال المركزية في كل من بكين وشنغهاي.

وبالإضافة إلى الترويج لدولة الإمارات العربية المتحدة ودبي تحديداً كوجهة استثمارية عالية النمو، تعرض صالتا عرض «إعمار» أسلوب الحياة الفاخر ومشاريع التسوق والضيافة في دبي مثل «دبي مول» و«العنوان للفنادق والمنتجعات»،و«برج خليفة» و«دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية».