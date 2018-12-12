طيران الإمارات تتوقع 100 ألف مسافر في عطلة نهاية الأسبوع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نصحت طيران الإمارات المسافرين بالوصول مبكراً إلى مطار دبي الدولي للحاق برحلاتهم في الوقت المحدد، وأن يضعوا في اعتبارهم كثافة حركة السيارات على الطرق الرئيسية في دبي مع انطلاق موسم العطلات، مع استمرار أعمال الطرق. وتوقعت الناقلة أن تصل حركة المسافرين في عطلة نهاية هذا الأسبوع إلى أقصى ذروتها، اعتباراً من يوم الجمعة 14 الجاري بما يزيد على 100 ألف مسافر.

ونصحت طيران الإمارات المسافرين بالوصول إلى المطار قبل ثلاث ساعات على الأقل من موعد الإقلاع، كما نصحت الركاب الالتزام بوزن الأمتعة اليدوية المسموح به، وكذلك التواجد عند بوابات الصعود إلى الطائرات قبل 45 دقيقة من مواعيد إقلاع الرحلات.