شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الإمارات تتوقع 100 ألف مسافر في عطلة نهاية الأسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
نصحت طيران الإمارات المسافرين بالوصول مبكراً إلى مطار دبي الدولي للحاق برحلاتهم في الوقت المحدد، وأن يضعوا في اعتبارهم كثافة حركة السيارات على الطرق الرئيسية في دبي مع انطلاق موسم العطلات، مع استمرار أعمال الطرق. وتوقعت الناقلة أن تصل حركة المسافرين في عطلة نهاية هذا الأسبوع إلى أقصى ذروتها، اعتباراً من يوم الجمعة 14 الجاري بما يزيد على 100 ألف مسافر.
ونصحت طيران الإمارات المسافرين بالوصول إلى المطار قبل ثلاث ساعات على الأقل من موعد الإقلاع، كما نصحت الركاب الالتزام بوزن الأمتعة اليدوية المسموح به، وكذلك التواجد عند بوابات الصعود إلى الطائرات قبل 45 دقيقة من مواعيد إقلاع الرحلات.
شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الإمارات تتوقع 100 ألف مسافر في عطلة نهاية الأسبوع على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الخليج وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الخليج ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .