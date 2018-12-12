23 شركة في المربع الأخضر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.42% عند مستوى 2535.46 نقطة، مستفيداً من عودة الزخم الشرائي على أسهم العديد من الشركات.

تم تداول 216.9 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 244.5 مليون درهم، نفذت من خلال 3027 صفقة، وجرى تداول أسهم 34 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 8 شركات.

وتصدر سهم تكافل الإمارات التداولات بقيمة 66.18 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 3.68% ليغلق عند 1.69 درهم، تلاه سهم دبي للاستثمار بتداولات بقيمة 36.7 مليون درهم، وزاد بنسبة 11.11% ليغلق عند 1.3 درهم، ثم سهم دبي الإسلامي مستقطباً سيولة بقيمة 28 مليون درهم، وزاد بنسبة 1.19% مغلقاً عند 5.11 درهم.

وسجل سهم دبي للاستثمار الارتفاع الأكثر، فيما جاء بالمركز الثاني من حيث الارتفاع سهم سلامة للتأمين، وزاد بنسبة 7% مغلقاً عند 0.52 درهم، ثم سهم سوق دبي المالي، وصعد بنسبة 4.83% إلى 0.76 درهم.

في المقابل، كان أكبر الخاسرين سهم الاستشارات المالية الدولية، وانخفض بنسبة 7.69% وأقفل عند 0.36 درهم، ثم سهم المدينة للتمويل، وهبط بنسبة 5.66% ليغلق عند 0.25 درهم، تلاه سهم دبي الإسلامي للتأمين وإعادة التأمين- أمان، ونزل 3.53% إلى 0.52 درهم.