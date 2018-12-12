شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح فندق «زعبيل هاوس جميرا - الروضة» خلال ديسمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
تعتزم مجموعة جميرا افتتاح فندق «زعبيل هاوس من جميرا - الروضة» خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري؛ ليكون بذلك ثالث فنادق علامة «زعبيل هاوس من جميرا»، التي أطلقتها المجموعة في مطلع العام الجاري. وبموقعه المتميز في البرج 3 ضمن مشروع «ذا أونيكس»، يأتي الفندق بتصميم عصري يحاكي الفنادق، التي تحمل علامة «زعبيل هاوس من جميرا»، وينفرد في الوقت نفسه بلمسة مستوحاة من نمط الشقق السكنية في مدينة نيويورك، تتجلى بوضوح في اللمسات الفنية المعاصرة في أرجائه.
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