مسلسل نزيف الأسهم يتوقف بدعم اقتناص «الأسعار المغرية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

أوقفت الأسعار المغرية نزيف الأسهم المحلية في جلسة تداولات أمس، مع تسجيل مؤشرات الأسواق ارتدادة متوقعة لا سيما في سوق دبي الذي شهد تراجعات قوية على مدار ثلاث جلسات متتالية، وأغلق مرتفعاً بنسبة 1.42%، ومؤشر سوق أبوظبي 0.56%.

ضخت المحافظ 38 مليون درهم كمحصلة شرائية في السوقين، فيما اكتفى الأجانب والخليجيون بمحصلة شرائية بنحو 17 مليوناً، فيما تركزت مشتريات الأجانب غير العرب، أمس، على أسهم شركات دي إكس بي وسلامة للتأمين وإعمار مولز وجي إف إتش.

وتلقت الأسواق الدعم من سهم إعمار العقارية بارتفاعه 2.76% ودبي الإسلامي 1.19% ودبي للاستثمار 11.11% وأبوظبي الأول 0.14% وأبوظبي التجاري 1.64% واتصالات 1.07%.

ووصلت سيولة الأسواق إلى 446 مليون درهم، منها 244.5 مليون درهم في دبي، و201.5 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 275.47 مليون سهم، توزعت بواقع 216.9 مليون سهم في دبي، و58.57 مليون سهم في أبوظبي.

وجرى تداول أسهم 61 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 35 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 17 شركة، وجاء ذلك من خلال 5183 صفقة.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.42% إلى مستوى 2535.46 نقطة، مستفيداً من عودة القوة الشرائية على أسهم عدد كبير من الشركات في مختلف القطاعات.

وزاد قطاع العقار بنسبة 1.69% مدفوعاً بنمو سهم إعمار العقارية فيما صعد أرابتك 1.6% وديار 3.64% وإعمار للتطوير 4.18% وإعمار مولز 1.18%

كما صعد قطاع البنوك بنسبة 0.56% نتيجة ارتفاع سهم دبي الإسلامي فيما واصل الإمارات دبي الوطني الإغلاق على استقرار.

هذا وارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 9% مستفيداً من الارتدادة القوية لسهم دبي للاستثمار إلى جانب ارتفاع سوق دبي المالي بنسبة 4.83% وشعاع كابيتال 0.24%.

وارتفع قطاع النقل 0.57% بعد ارتفاع سهم العربية للطيران 1.02% وأرامكس 0.48%.

من جهته، صعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.56% إلى مستوى 4815.9 نقطة، مدفوعاً بأسهم شركات البنوك والاستثمار والاتصالات والطاقة والسلع.

وارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.43% معززاً بسهم أبوظبي الأول وأبوظبي التجاري في حين ارتفع أبوظبي الإسلامي 2.08%.

وارتفع كذلك قطاع الاتصالات 1.07% مدفوعاً بسهم اتصالات بالنسبة ذاتها، فيما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 1.38% نتيجة ارتفاع سهم طاقة 6.45% وأدنوك للتوزيع 1.32%.

وتصدر سهم تكافل الإمارات التداولات في سوق دبي بقيمة 66.18 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 3.68% ليغلق عند 1.69 درهم، تلاه سهم دبي للاستثمار بتداولات بقيمة 36.7 مليون درهم، ليغلق عند 1.3 درهم، ثم سهم دبي الإسلامي مستقطباً سيولة بقيمة 28 مليون درهم، مغلقاً عند 5.11 درهم.

وفي سوق العاصمة، تصدر سهم أبوظبي الأول التداولات بقيمة 96.27 مليون درهم، مغلقاً عند 13.82 درهم، تلاه سهم اتصالات بسيولة ب37 مليون درهم، وارتفع ليغلق عند 17 درهماً، وحصد سهم أبوظبي التجاري سيولة بقيمة 15 مليون درهم مغلقاً عند 8.05 درهم.

وسجل سهم دبي للاستثمار الارتفاع الأكثر في سوق دبي، في المقابل، كان أكبر الخاسرين سهم الاستشارات المالية الدولية، وانخفض بنسبة 7.69% وأقفل عند 0.36 درهم.

وسجل سهم الشركة العالمية القابضة الارتفاع الأكثر في أبوظبي بنسبة 10.06% مغلقاً عند 1.05 درهم، في المقابل، سجل سهم رأس الخيمة العقارية التراجع الأكثر بنسبة 2.87% إلى 0.47 درهم.

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات، اتجه المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 16.78 مليون درهم محصلة شراء، منها 7.2 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، و9.5 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، في المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 16.78 مليون درهم محصلة بيع، توزع بواقع 4.6 مليون درهم محصلة بيع العرب، و12.17 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

هذا وتركزت مبيعات الأجانب غير العرب في جلسة أمس على أسهم شركات الاتحاد العقارية ودبي للاستثمار ودبي الإسلامي والاتحاد الوطني.

بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 37.8 مليون درهم محصلة شراء، منها 13.2 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي، و24.57 مليون درهم محصلة شراء في دبي. وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 37.8 مليون درهم محصلة بيع، منها 24.57 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و13.2 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.