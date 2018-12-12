معاملات «مقاصة الرنمينبي» تتجاوز 7 مليارات دولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استضاف مصرف الإمارات المركزي، أمس، بالتعاون مع بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) والبنك الزراعي الصيني، ورشة عمل حول «تحسين مقاصة عملة الرنمينبي بدولة الإمارات».

وتهدف الورشة إلى عرض النتائج، التي تم تحقيقها في مركز مقاصة عملة الرنمينبي حتى تاريخه، وتحديد الخطوات الواجب اتخاذها؛ لتحسين إجراءات مقاصة عملة الرنمينبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي عقد هذه الورشة بعد حوالي سنة ونصف السنة من الإعلان رسمياً عن إطلاق «مركز مقاصة عملة الرنمينبي» في دولة الإمارات؛ وذلك في 10 مايو/‏أيار 2017؛ حيث يمثل المركز دعامة رئيسية في تعزيز الروابط الاقتصادية بين الصين والإمارات، ويكتسب هذا المركز المزيد من الأهمية في ضوء حرص حكومتي الصين ودولة الإمارات على تعميق التعاون في إطار «مبادرة الحزام والطريق»، والسعي نحو إقامة شراكة تجارية واستثمارية مستدامة. وقد وصلت قيمة المعاملات، التي تمت مقاصتها عن طريق المركز في الفترة من يناير/‏كانون الثاني ولغاية نوفمبر/‏ تشرين الثاني 2018 44.75 مليار رنمينبي (7.01 مليار دولار)، ويعد هذا الأمر إنجازاً جيداً، بعد مرور 17 شهراً فقط على بدء عمل المركز؛ لكنه لا يرقى إلى مستوى طموح البلدين في هذا المجال.

وقال محمد علي بن زايد الفلاسي، نائب محافظ المصرف المركزي: «نود أن نغتنم هذه الفرصة؛ لتأكيد التزامنا الدائم بتحسين إجراءات مقاصة عملة الرنمينبي في دولة الإمارات؛ لتعزيز علاقات التجارة والاستثمار مع الصين».

وأضاف: «المصرف المركزي ملتزم بالعمل بشكل وثيق مع البنك الشعبي الصيني والبنك الزراعي الصيني على تحديد وتنفيذ التدابير اللازمة؛ لتحسين نشاط مركز مقاصة عملة الرنمينبي بالدولة، وتوسيع مجالات الاستفادة من خدمات المركز في البلدين».

ومن جهته، صرّح وانفو زهو، أمين سر مجلس إدارة البنك الزراعي الصيني: «نحن ندخل حقبة جديدة مع «مبادرة الحزام والطريق»؛ إذ إن التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي سوف ينمو بشكل أكبر، علاوة على أن المركز سيوفر أساساً متيناً لتحسين النشاط الاقتصادي بين البلدين. كما أن البنك الزراعي الصيني سيعمل في المستقبل على تعزيز قدراته في الخدمات المالية في الإمارات.