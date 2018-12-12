الإمارات الأولى إقليمياً في تبنّي الشركات حلول الذكاء الاصطناعي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشف التقرير الصادر عن مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال (ديتك)، التابع لسلطة واحة دبي للسيليكون، الذي أعده بالتعاون مع «ستارت إيه دي»، وبدعم من شركة «تمكين»، و«عرب نت»، عن تصدّر دولة الإمارات للمركز الأول إقليمياً في تبنّي حلول الذكاء الاصطناعي في الشركات والمؤسسات، بنمو سنوي 33.5%.

ويقارن التقرير الذي تم الإعلان عن مخرجاته أمس في منتدى «ديتك» للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، في مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال بواحة دبي للسيليكون، المستويات المختلفة لتبنّي المؤسسات لحلول الذكاء الاصطناعي في دول المنطقة والعالم، كما يعرض التقرير استراتيجيات وآليات تطبيق حلول الذكاء الاصطناعي على المستوى المؤسسي.

وقدم التقرير توقعات أصدرتها «برايس ووترهاوس كوبرز» العام الجاري بمساهمة تبنّي الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي بحوالي 96 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 (أي ما يعادل 13.6%).

وفيما يتوقع التقرير مساهمة تبنّي الذكاء الاصطناعي بنسبة 45% من إجمالي مكاسب الاقتصاد العالمي بحلول 2030، أتت دولة الإمارات في المركز الأول عربياً من حيث النمو السنوي المتوقع لمساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد بواقع 33.5% تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 31.3% ثم بقية دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 28.8% وتليها مصر بواقع 25.5%.

ثلاثة عوامل

صنّف التقرير ثلاثة عوامل لتحفيز تبنّي الشركة لحلول الذكاء الاصطناعي وهي الذكاء الاصطناعي لتعزيز العمليات، والذكاء الاصطناعي لتعزيز خدمة العملاء، والذكاء الاصطناعي لدعم استراتيجيات النمو التي تطبقها المؤسسة.

فيما حدد العوامل الرئيسية التي تؤثر إيجاباً أو سلباً على تبنّي الشركات والمؤسسات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

مخاوف الشركات

رصد التقرير أبرز مخاوف الشركات والمؤسسات فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها مخاطر الاختراق الأمني، وتسرب المعلومات والبيانات، وتهديد الخصوصية، واستبدال الوظائف، وعدم توفر المعرفة المطلوبة لدى المزودين، وغياب الأطر التنظيمية في العديد من الدول، داعياً الشركات المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي إلى التنبه لهذه المخاوف وتبديدها.