شكرا لقرائتكم خبر عن شراء «المركزي» الأوروبي السندات الحكومية قانوني والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قضت محكمة العدل الأوروبية أمس الثلاثاء بأن قرار «المركزي الأوروبي» الذي اتخذه عام 2015 لشراء السندات الحكومية يأتي ضمن نطاق صلاحياته.
وقال القضاة: إن برنامج شراء السندات لا يعد أيضاً من أشكال تمويل الدين العام، وهو أمر محظور لأن البنك قام بشراء سندات من الأسواق الثانوية.
وكتب القضاة في بيان صحفي أنه وفقاً للقانون من الواضح أنه «يجوز للبنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية في الدولة الأعضاء، من حيث المبدأ، العمل في الأسواق المالية من خلال شراء وبيع أدوات مالية مطروحة في السوق باليورو». وقد أقيم العديد من الدعاوى القضائية أمام المحكمة الدستورية الألمانية ضد سياسة شراء السندات، التي كانت تهدف لإنعاش اقتصاد منطقة اليورو المتعثر بعد الأزمة المالية. ومن خلال شراء سندات الشركات والحكومة، كان البنك المركزي يأمل بخفض معدلات الفائدة لتعزيز الاستهلاك والاستثمار. (د ب أ)
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