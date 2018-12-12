الرئيس التنفيذي ل «الاتحاد الوطني» يحصد «وسام الاستحقاق الذهبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصل محمد نصر عابدين، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الاتحاد الوطني، على وسام الاستحقاق الذهبي في مجال الإدارة العامة على مستوى الوطن العربي من قبل أكاديمية تتويج لجوائز التميز في دبي.

وكان عابدين، قد تسلم شهادة التقدير بالإضافة لوسام الاستحقاق الذهبي للإنجازات المتميزة من بيار مكرزل، رئيس أكاديمية تتويج لجوائز التميز في دبي ورئيس مجلس إدارة المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية، وكان هذا خلال الاحتفالية الكبيرة التي أقيمت في الثامن من ديسمبر 2018 بفندق أنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي، والذي شهد تكريم العديد من الشخصيات المهمة والبارزة من مختلف الدول العربية في شتى المجالات.

وجاء تكريم عابدين لدوره البارز في الإدارة العامة لمجموعة بنك الاتحاد الوطني، وإسهاماته وجهوده المبذولة في قيادة التطوير المؤسسي الذي شهدته المجموعة على مدى عقدين من الزمان.