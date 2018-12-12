ثالث صفقات «جولديلوكس».. 29.49% من «تكافل الإمارات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي أسعد

أعلن «صندوق جولديلوكس» عن الاستحواذ على حصة 29.49% في شركة «تكافل الإمارات»، في ثاني استحواذ له في قطاع التأمين، بعد «سلامة»، وثالث صفقة يعلن عنها هذا الأسبوع.

وقال بيان للشركة، أمس، إن «صندوق جولديلوكس» يرى أن قطاع التأمين مهيأ لتسجيل نمو ملحوظ، مدفوعاً بزيادة من المساهمات المكتتبة، والأطر التنظيمية المواتية، والفرص الناتجة عن المنتجات الجديدة. ويسعى «صندوق جولديلوكس» إلى مساعدة شركة «تكافل الإمارات» على الاستفادة من ديناميكيات السوق القوية، التي توفر فرصاً كبيرة للنمو.

ومطلع الأسبوع، رفعت «مجموعة أبوظبي المالية» و«جولديلوكس» حصتيهما في «سلامة» إلى حوالي 30% من رأس المال، ما يؤهلهما لدخول عضوين في مجلس إدارة «سلامة». وأعلنت «سلامة»، أول أمس، عن انتهاء فترة الترشيح لمجلس الإدارة، وعن تقديم ترشيح فريج القبيسي بصفة عضو مستقل لمجلس الإدارة، ومصطفى خريبة بصفة عضو مستقل في مجلس الإدارة.

وشهد سهم «تكافل الإمارات» تداولات وعمليات تحويل خلال جلسة الأمس، بواقع 41.34 مليون سهم، بقيمة 66.2 مليون درهم، وهو السهم الأعلى تداولاً في دبي، وأغلق على ارتفاع 3.68% عند 1.69 درهم.

وشهد سهم «سلامة» تداولات نشطة أيضاً؛ حيث تم تداول 22.89 مليون سهم بقيمة 11.73 مليون درهم، وأغلق السهم على ارتفاع 7% عند 0.52 درهم، وتصدر بذلك قائمة الأكثر ارتفاعاً في «سوق دبي المالي»، بعد سهم «دبي للاستثمار»، الذي صعد 11.11% إلى 1.30 درهم.

وعلى صعيد شركة «الخليج للملاحة» القابضة، أعلن «جولديلوكس»، أول أمس، عن استحواذه على حصة 18.32% من أسهم «الخليج للملاحة»، ما يؤهله لدعم ترشيح أعضاء جدد في مجلس إدارة الشركة.