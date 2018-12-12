اتصال وتغريدة يبثان التفاؤل في الأسواق العالمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تفاؤله بشأن المحادثات المستمرة مع الصين، بعدما اتفقت الدولتان على وقف مؤقت للمعارك التجارية بينهما هذا الشهر.

وكتب ترامب على تويتر: «محادثات بناءة للغاية مستمرة مع الصين! انتظروا بعض الإعلانات المهمة».

لم تنتظر الأسواق كثيراً للاستجابة، فصعدت «وول ستريت» على إثر «التغريدة» والاتصال الهاتفي بين «واشنطن» و«بكين» لرسم خريطة طريق المرحلة التالية من محادثات التجارة بين البلدين، وتوجه الصين نحو خفض الرسوم على السيارات المصنوعة في الولايات المتحدة إلى 15% من النسبة الحالية البالغة 40%.

وارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بورصة نيويورك للجلسة الثانية على التوالي، وصعد المؤشر «داو جونز» الصناعي265 نقطة، ما يعادل 1%، وارتفع المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 30 نقطة، أو 1.2 %، وزاد المؤشر «ناسداك» المجمع بمقدار 99 نقطة، أو 1.3 %. وعلى وقع تراجع حدة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، قفزت المؤشرات الأوروبية حيث ارتفع «ستوكس 600» بنحو 2.1% خلال التعاملات وصعد مؤشر«كاك الفرنسي» 2.2%، و«فاينانشال 100» البريطاني 1%، وارتفع مؤشر «داكس» الألماني 2.18%.

وذاق النفط طعم المكاسب، وارتفع «برنت» 1.5% ليسجل 61 دولاراً للبرميل وسجل الخام الأمريكي 52 دولاراً بارتفاع 2.5%.