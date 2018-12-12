إنجاز 75% من مشروع «الإمارات للألمنيوم» للبوكسيت في غينيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس، عن إنجاز نسبة 75% من الأعمال الإنشائية لمشروع الشركة لتعدين البوكسيت في جمهورية غينيا في غرب إفريقيا.

ويعتبر المشروع الذي تبلغ ميزانيته نحو 1.4 مليار دولار (5.138 مليار درهم)، أكبر مشروع تنموي في جمهورية غينيا، خلال العقود الأربعة الأخيرة، وتطوره شركة «غينيا ألومينا كوربوريشن»، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ومن المتوقع أن تنطلق أولى صادرات البوكسيت من المشروع، خلال النصف الثاني من العام 2019.

ويعمل أكثر من ثلاثة آلاف شخص حالياً - 80% منهم من مواطني غينيا -في عمليات بناء مشروع منجم غينيا ألومينا ومرافق التصدير المرتبطة به، واستغرق المشروع نحو 23 مليون ساعة عمل حتى الآن، ما يعادل عمل شخص لمدة 18000 سنة، كما سجلت شركة «غينيا ألومينا كوربوريشن» ما يقرب من تسعة ملايين ساعة عمل دون إصابة، ويبلغ إجمالي معدل تكرار الإصابة في العام حتى الآن 0.8 لكل مليون ساعة عمل، أي أقل من ربع المعيار العالمي لتعدين «البوكسيت» العام الماضي.

وقال عبد الله جاسم بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يشكل الوصول إلى هذه المرحلة خطوة بارزة في مسيرة مشروعنا في غينيا، ودلالة على قربنا من المراحل النهائية لهذا الصرح المهم، كما يركز فريقنا هناك على تحقيق الأهداف بأمان ومسؤولية وفي الوقت المحدد، ووفقاً للميزانية المكرسة. ويعكس هذا الإنجاز مدى تقدم سير العمل بشكل جيد استعداداً لبدء أعمال التعدين والتصدير من المشروع، الذي سيسهم في دفع عجلة الاقتصاد الغيني، وتحقيق قيمة مضافة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم».

يشار إلى أن جمهورية غينيا هي أكبر مصدر للبوكسيت في العالم، وسيسهم المشروع بشكل كبير في دعم صادرات البلد من المادة الخام التي يستخرج منها الألمنيوم. وتتوقع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أن تصل نسبة إنتاج «البوكسيت»إلى ما يقارب 12 مليون طن سنوياً، عند استقرار العمليات في هذه المنطقة، وسيتم بيع «البوكسيت» من المشروع لمنتجي الألمنيوم في جميع أنحاء العالم.

ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، للتوسع على المستوى الدولي، لتأمين إمدادات المواد الخام عالية الجودة لمرافقها لإنتاج الألمنيوم في دولة الإمارات. و إضافة إلى مشروع «غينيا ألومينا كوربوريشن»، تواصل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم حالياً عمليات البناء لأول مصفاة للألومينا في دولة الإمارات، وذلك في موقع الشركة في منطقة الطويلة بمنطقة خليفة الصناعية في أبوظبي، والتي ستعمل على تكرير خام «البوكسيت»، وتحويله إلى مادة الألومينا، التي تعد المادة الخام لتغذية مصاهر الألمنيوم.