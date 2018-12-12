20 مطوراً عقارياً يعرضون مشاريعهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ‎دبي: ”الخليج 365”

نظمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي معرض العقارات الفاخرة في الصين - شنغهاي، الذي أقيم مؤخراً في مركز المعارض في شنغهاي. واصطحبت الدائرة معها مجموعة من كبار المطورين العقاريين في دبي، كشركاء استراتيجيين للمعرض.

‎وتم تدشين جناح دبي، بحضور راشد مطر الصيري القمزي، قنصل عام دولة الإمارات في شنغهاي، وماجدة علي راشد المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في أراضي دبي. وشارك عدد من كبار المطورين من دولة الإمارات ومنطقة الخليج في جناح دبي. وأقيم لقاء تعارف جمع المطورين المشاركين في المعرض؛ بهدف توطيد العلاقات بين الدائرة وشركائها الاستراتيجيين، والتعاون معهم بهدف تعزيز سمعة ومكانة إمارة دبي العالمية، وتكريمهم لإسهاماتهم المتميزة في تقديم صورة مشرقة عن سوق دبي العقاري.

‎وضمن جهود أمناء الترويج العقاري لأراضي دبي، تم توقيع اتفاقية تعاون بين «يو سي فوروارد» و «سينشري 21»؛ للترويج لعقارات دبي في أوساط المستثمرين الصينيين في شنغهاي. ووصل عدد زوار المعرض إلى ما يقرب من 15 ألف من كبار الشخصيات، جميعهم من المهتمين بالعقارات والمنتجات والخدمات الفاخرة، في حين وصل عدد العارضين إلى 200 عارض من 35 دولة .

‎وقالت ماجدة علي راشد، المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في أراضي دبي: «تماشياً مع «خطة دبي 2021» لجعل المدينة المكان المفضل للعيش والعمل والزيارة، فإن المستثمر الصيني سيحظى بفرصة الاستثمار في أهم المراكز العقارية الرئيسية في العالم، لاسيما أن دبي توفر مجموعة من الخيارات للمستثمرين، بدءاً من شقق الاستوديو، وصولاً إلى العقارات الفاخرة، التي صممت لتلبية احتياجات شريحة واسعة من المستثمرين. ومع ذلك، تعمل الحكومة إلى تقديم تسهيلات ومبادرات تشجيعية».

‎وأضافت: «وفرت الدائرة جناحاً متميزاً للترويج لعقارات دبي الفاخرة، من خلال العروض التي يقدمها المطورون العقاريون، حيث يعدّ المستثمرون من الجنسية الصينية من أعلى الجنسيات إقبالاً على الاستثمار في دبي. وفي أحدث تقرير صدر عن أراضي دبي، احتل الصينيون المرتبة السادسة على قائمة الجنسيات الأكثر استثماراً في عقارات دبي، بعد أن استقطبت دبي منذ العام 2006 ما يقارب 6,002 مستثمر عقاري صيني، يمتلكون 10,844 عقاراً فيها، تقدر قيمتها بما يقرب من 16 مليار درهم. ومنذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر/‏ أيلول الماضي، دخل سوق عقارات دبي 937 مستثمراً صينياً أبرموا 1,124 صفقة، تجاوزت قيمتها 1.65 مليار درهم».

‎وأكدت ماجدة علي راشد أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي قامت بتطوير العديد من التطبيقات الذكية التي تخدم المستثمرين، وتسهم في توفير الوقت والجهد لهم، ما يعزز مكانة دبي العالمية، كوجهة مفضلة للحياة والعمل والاستثمار. ومن هذه التطبيقات الذكية «الخارطة الاستثمارية»، التي تجذب المستثمرين الرئيسيين للمشاريع المتاحة، وتمكّن المستثمرين من الوصول إلى العديد من فرص المشاريع الاستثمارية، من خلال أجهزتهم الذكية. وقامت الدائرة أيضاً بتطوير تطبيق «وسطاء دبي»، الذي يوفر معلومات دقيقة عن مكاتب الوساطة المرخصة والمعتمدة، وتطبيق «مشروعي»، الذي تم تصميمه لمطوري العقارات والمستثمرين.

‎وأضافت: «في شهر يوليوالماضي، أقيم الأسبوع الإماراتي الصيني للاحتفاء بثقافتي البلدين. وأدت التغييرات الأخيرة مثل منح تأشيرة دخول الصينيين لدى وصولهم إلى دبي، إضافة إلى وجود رحلات مباشرة إلى 13 مدينة صينية، إلى زيادة جاذبية الإمارة للمستثمرين».