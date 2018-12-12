«الأخضر» يعود إلى المؤشرات الخليجية باستثناء «العُمانية»



وعوضت سوق متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيطر اللون الأخضر من جديد على شاشات المؤشرات الخليجية، حيث ارتفعت أغلبية الأسواق في تعاملات جلسة أمس باستثناء تراجع وحيد للسوق العُمانية.وعوضت سوق السعودية جزءاً من خسائرها في ظل تباين أداء قطاعاتها، حيث أقفلت عند مستوى 7838.94 نقطة بأرباح 0.25%، أما السوق الكويتية فارتدت مرتفعة محققة أرباحا طفيفة نسبتها 0.09% بعدما أقفل مؤشرها تعاملاته عند مستوى 5406.86 نقطة، وحققت السوق البحرينية ارتفاعا هامشيا بنسبة 0.01% لتقفل عند مستوى 1317.89 نقطة، وتراجعت العُمانية بضغط من قطاعَي المال والخدمات0.13% لتقفل عند مستوى 4497.64 نقطة. السعودية

ارتفعت سوق الأسهم السعودية في جلسة أمس في ظل تباين أداء قطاعاتها وذلك وسط تباين في التعاملات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 19.27 نقطة بنسبة 0.25% ليقفل عند مستوى 7838.94 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 99.3 مليون سهم بقيمة 2.1 مليار ريال، وارتفعت أسهم 114 شركة مقابل تراجع 63 شركة.

الكويت

ارتفعت السوق الكويتية طفيفا في تعاملات أمس وسط تعاملات شراء بسيطة، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 5.11 نقطة بنسبة 0.09% وصولا إلى مستوى 5406.86 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 36.3 مليون سهم بقيمة 16.7 مليون دينار نفذت من خلال 2506 صفقات.

البحرين

ارتفعت السوق البحرينية بشكل هامشي خلال تعاملات الجلسة، وسط دعم من قطاعَي الخدمات والاستثمار وفي ظل تراجع في التعاملات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 0.08 نقطة أو ما نسبته 0.01% ليقفل عند مستوى 1317.89 نقطة. وقام المستثمرون بتناقل ملكية 4.9 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون دينار.

عُمان

تراجعت السوق العُمانية في تعاملات أمس بضغط من كافة قطاعاتها، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 5.85 نقطة تمثل 0.13% ليقفل عند 4497.64 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 14.3 مليون سهم بقيمة 2.1 مليون ريال نفذت من خلال 490 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات مقابل تراجع أسهم 6 شركات .