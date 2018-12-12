سياحة وسفر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * توظف «ماجد الفطيم للتجزئة»، حل الشبكات العالمية المعرّفة بالبرمجيات «إس دي وان» من «أورانج بيزنس سيرفيسز»، في كامل عملياتها وأنشطتها بمنطقة الشرق الأوسط؛ بهدف ربط التطبيقات السحابية، وتطوير تجربة العملاء، ودعم التحول الرقمي لخدمات وعروض التجزئة التي تطرحها في المنطقة. وأدركت الشركة التي تدير أكثر من 250 فرعاً لهايبر ماركت «كارفور» في المنطقة، الحاجة إلى نوع جديد من قنوات الاتصال، يوفر شبكة قوية موثوقة لمواقع التجزئة التابعة لها.

* أعلنت كلية دبي للسياحة، فتح باب القبول للطلاب للالتحاق بالفصل الدراسي الجديد في شهر يناير/‏كانون الثاني 2019 ضمن مسار سريع للحصول على شهادة أكاديمية معتمدة في مجال السياحة. وينطلق البرنامج في بداية العام المقبل، ويستمر حتى شهر أغسطس/‏آب 2019، وتقام هذه الدورة في فترة قصيرة ومكثفة تتيح للطلبة الحصول على شهادة معتمدة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي من الدرجة الرابعة، والتي تعادل شهادة الثانوية العامة (G12).

* تستعد رأس الخيمة لإطلاق «عرض ضخم للألعاب النارية، يحطم أرقاماً قياسية عالمية، خلال احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة». وقالت اللجنة المنظمة للاحتفالات، في بيان إن الاستعدادات تجري الآن في مقر انطلاق العرض، في جزيرة المرجان. وذكرت شركة مرجان، المنظمة للحدث، أن العرض سيتضمن مفاجآت سوف تذهل الجمهور الذي يتوقع أن يتخطى عدده مئات الآلاف.

ولفتت إلى أن الحفل سوف يسجل في موسوعة الأرقام القياسية (جينيس)، لما سوف يتضمّنه من عروض هي الأضخم في العالم.