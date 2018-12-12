النفط يصعد متجاهلاً شكوك جدوى خفض الإنتاج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعدت اسعار النفط بعد موجة تقلبات متجاهلا شكوك عدم كفاية وجدوى التخفيضات في الإنتاج التي قررتها «أوبك» وحلفاؤها لمواجهة تخمة المعروض مستغلا «التفاؤل» الذي سيطر على الأسواق إثر تراجع حدة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين و»تغريدة ترامب» التي بثت الاطمئنان الى الأسواق..

وسجل «برنت» في تعاملات أمس 60.7 دولاراً للبرميل بارتفاع 1.7% وصعد الخام الأمريكي 52.5 دولار بارتفاع 2.2% .

وكانت الأسعار قد هبطت بنحو 3% أول أمس الاثنين في انعكاس لضعف أسواق الأسهم العالمية،

وقال مصدران مطلعان أمس الثلاثاء: إن الكويت خفضت أسعار البيع الرسمية لخاميها في الشحنات المصدرة إلى آسيا في يناير/‏ كانون الثاني.

وذكر المصدران أن سعر البيع الرسمي لخام مزيج التصدير الكويتي إلى آسيا في يناير/‏ كانون الثاني انخفض 65 سنتاً للبرميل عن الشهر السابق إلى 35 سنتاً دون متوسط أسعار خامَي عُمان ودبي على منصة بلاتس.

وضيق ذلك فارق السعر بين مزيج التصدير الكويتي والخام العربي المتوسط السعودي في يناير/‏ كانون الثاني إلى 30 سنتاً للبرميل، مقارنة مع 40 سنتاً في الشهر السابق.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بليبيا أن إغلاق حقل الشرارة -أكبر حقولها النفطية - سيتسبب في خسائر في الإنتاج تُقدر بحوالي 315 ألف برميل يوميا، وخسارة إضافية قدرها 73 ألف برميل يوميا في حقل الفيل النفطي.

وقال ستيفن إينيس رئيس قسم التداول في آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا للوساطة في العقود الآجلة بسنغافورة: «لا يزال هناك غموض كبير بشأن ما إذا كان خفض الإنتاج كافياً لإحداث تراجع ملحوظ في الإمدادات العالمية».

وأضاف: «حالة العزوف العامة عن المخاطرة في الأسواق العالمية والدولار القوي يسهمان في الضغوط البيعية».

وأعلنت مجموعة من المصدرين بقيادة «أوبك» الجمعة الماضي خفضاً حجمه 1.2 مليون برميل يومياً من إمدادات النفط الخام اعتباراً من يناير/‏ كانون الثاني 2019 على أساس مستويات إنتاج أكتوبر/‏ تشرين الأول 2018. (رويترز)