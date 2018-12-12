«الاتحاد للتأمين» تصدر بوليصة السيارات في دقيقة

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قامت شركة الاتحاد للتأمين، ولأول مرة في دولة الإمارات، بتطوير نظام بتقنية الذكاء الاصطناعي لإصدار بوليصة تأمين السيارات في أقل من دقيقة.

يتوفر النظام الجديد على الموقع الإلكتروني للشركة وهو متاح على مدار الساعة. ولأن النظام المبتكر مبني على تقنية معالجة اللغات الطبيعية (NLP)، فإنه يقوم باستخراج البيانات من المستندات التي يتم تحميلها، ممّا يسمح بأتمتة إصدار بوليصة التأمين بشكل سلس وسريع؛ حيث لا يتم إدخال البيانات يدوياً مما يخفض معدل الخطأ البشري.

قال عبد المطلب الجعيدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للتأمين: «يعتبر النظام المعزز بتقنية الذكاء الاصطناعي الأول في قطاع تأمين السيارات بالدولة، ويعد علامة بارزة في تحقيق استراتيجية الشركة الرقمية».