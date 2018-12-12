ألمانيا تنفق 700 مليون يورو للاستعانة بمستشارين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنفقت الحكومة الألمانية خلال الأعوام الخمسة الماضية 716 مليون يورو على الأقل للاستعانة بمستشارين خارجيين.

وجاء في رد وزارة المالية الألمانية على طلب إحاطة من النائب البرلماني عن حزب «اليسار»، ماتياس هون، أمس الثلاثاء، أن الحكومة أبرمت 3804 عقود مع مستشارين خارجيين منذ أول يناير/كانون الثاني عام 2014، أي ما يزيد على 700 مستشار سنوياً.

تجدر الإشارة إلى أن استعانة الحكومة الألمانية بمستشارين خارجيين من الأمور المثيرة للجدل في ألمانيا، حيث يرى المنتقدون أن الاستعانة بمستشارين من الخارج أمر مكلف، كما أنه غير ضروري في ظل وجود كوادر بشرية داخل الوزارات. وهناك أيضاً مخاوف من أن يكون هناك تأثير كبير من الخارج في أداء الحكومة.