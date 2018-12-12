الذهب يرتفع.. والبلاديوم مستقر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار الذهب في ظل تراجع الدولار، وزاد المعدن الأصفر في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1247.26 دولار للأوقية، وكان المعدن الأصفر لامس أعلى مستوياته في نحو خمسة أشهر عند 1250.55 دولار في الجلسة السابقة.

وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1252.1 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية؛ بعد صعوده في الجلسة السابقة مع تأجيل تصويت على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويركز المستثمرون الآن على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي خلال يومي 18 و19 ديسمبر،/ كانون الأول؛ للاستدلال به على زيادات الفائدة في المستقبل.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3 % إلى 14.58 دولار للأوقية، بينما لم يطرأ أي تغير يذكر على البلاديوم؛ ليستقر عند 1217.50 دولار للأوقية.

وهبط البلاتين1% إلى 777 دولاراً للأوقية. (رويترز)