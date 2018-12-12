العبار يدعو إلى الاستثمار في الطباعة الرقمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحدث محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية، في الجلسة الأخيرة من المنتدى عن التغيير الهائل والكبير الذي نعيشه في هذه المرحلة، ورأى أنه ليس سوى بداية للتطور والتغيير.

ثم تناول العناصر الأساسية للاقتصاد التشاركي وهي: وسائل التواصل الاجتماعي، والإبداع باستخدام الذكاء الاصطناعي وقاعدة البيانات الضخمة، والتشارك على المنصات الرقمية والتسويق الشخصي، وبهذا السياق يرى أن الاقتصاد التشاركي تطور عشوائي، وكل ما نحتاج إليه للاقتصاد التشاركي هو بنية تحتية من شبكة الإنترنت عالية السرعة، ومنهجية تفكير رواد أعمال، وهو ما يسهل الدخول إلى الأسواق.ويرى أن الخبرة العملية، وخاصة في مجال التقنية، يتم الأخذ بعين الاعتبار المهارات التي تم اكتسابها في آخر عامين من مجمل خبرات الشخص، حيث إن المهارات القديمة أصبحت غير ذات صلة فيما يزيد على العامين في أي مجال، ففي عصرنا الحالي حيث الابتكارات والاكتشافات والتحولات لا تتوقف، أصبحت الخبرة العائدة إلى ما يزيد على العامين غير ذات جدوى.

بالنسبة للعبار، فإن أفضل من يمكنه التعامل مع التقنيات وما يرتبط بها هم جيل الشباب، إذ إن رؤيتهم وتعاملهم مع التكنولوجيا مختلف تماماً عن الفئات العمرية الأكبر.

ودعا أيضاً الحضور لقبول التغيير والتعامل معه بانفتاح، وبخاصة في المجالات المستقبلية مثل الطباعة الرقمية، وهنا جاءت دعوته الخاصة بالاستثمار في هذه المجالات لقيادة التغيير القادم لا محالة في مختلف المجالات، وبخاصة في مجال إدارة المشاريع الكبرى، إذ يمكن الاستفادة من أفضل العقول في تصميم الخطط الرئيسية وإدارة المشروعات الإعمارية.