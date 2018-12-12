«دناتا» تستحوذ على شركة تموين في نيويورك

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أعلنت «دناتا»، التي تعد إحدى كبريات شركات الخدمات الجوية في العالم، اكتمال إجراءات استحواذها على شركة «121 إنفلايت كيترينج» المتخصصة في خدمات التموين للرحلات الجوية وكبار الشخصيات ومقرها نيويورك.

يتيح هذا الاستحواذ لدناتا توسيع عملياتها على نطاق كبير في الولايات المتحدة، كما يعزز شبكتها لأعمال التموين عبر العالم.

وتقدّم شركة «121 إنفلايت كيترينج»، التي تأسست في عام 2007، خدمات تموين فاخرة للناقلات الجوية ولطائرات رجال الأعمال من مرافقها الكائنة في مطار «نيويورك جيه إف كيه» ومطار «ناشفيل الدولي»، ويعمل لديها أكثر من 350 طاهياً ومتخصصاً في خدمات التموين من ذوي الكفاءة العالية. وتخدم الشركة حالياً 21 ناقلة جوية دولية ومئات العملاء الذين يستخدمون طائرات رجال الأعمال.

واستثمرت «دناتا» خلال العام الماضي بشكل كبير في تنمية شبكتها العالمية للتموين. وكان من أبرز هذه الاستثمارات افتتاح مرفق جديد للتموين في العاصمة الأيرلندية دبلن، والاستحواذ على قسم التموين التابع ل «كوانتاس» الأسترالية. كما قاربت «دناتا»على استكمال منشأة فانكوفر الجديدة- أول منشأة تموين لها في كندا- التي سيتم افتتاحها رسمياً في عام 2019.

ويعمل فريق «دناتا» للتموين، التي تصنف في عداد كبريات شركات التموين العالمية، من خلال 62 موقعاً في 11 دولة، وينتج أكثر من 320 ألف وجبة كل يوم.

وقال روبن بادجيت، نائب رئيس أول «دناتا» للتموين: «نحن متحمسون لتوسيع عملياتنا في الولايات المتحدة، أكبر سوق للطيران في العالم. ويمزج فريق 121 ما بين الخبرة الواسعة والمعرفة العميقة بالسوق، ما سيدعم خططنا الطموحة للنمو في أمريكا الشمالية، مع الحفاظ على مكانتنا كمقصد أول للعملاء».

و قال جو سافينو، المدير الشريك في «121 إنفلايت كيترينج»: «نتطلع إلى تقديم قيمة أكبر لعملائنا بالاستفادة من عناصر القوة التي توفرها شراكتنا، ما سينعكس بالفائدة على جميع الأطراف».