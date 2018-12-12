منتدى الشارقة يؤكد أهمية دور الشباب في مستقبل الاقتصاد العالمي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

اختتمت أمس النسخة الرابعة من «منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر» الذي انطلق هذا العام تحت شعار «صناعة مستقبل الاقتصاد»، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة.

وسلط المنتدى الضوء على جملة من قضايا التنمية ومجالات الاستثمار، كما ناقش مستقبل الاقتصاد العالمي، عبر العديد من الجلسات الحوارية، وورش العمل، إلى جانب الجلسات التي تناولت دور الشباب في التنمية الاقتصادية، ودور المرأة في تعزيز قطاع الأعمال.

عقدت حكومة الشارقة جلسة تحت عنوان «حوافز ومميزات الاستثمار في إمارة الشارقة، ولماذا تعد المكان المثالي للاستثمارات والأعمال».

وشارك في الجلسة كل من فهد شهيل، الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة الشارقة للبيئة «بيئة»، والدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وسعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، ومحمد أحمد أمين مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالوكالة، والدكتور عبد العزيز المهيري مدير عام هيئة الشارقة الصحية، ومحمد المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة).

وناقش الحضور متطلبات الاستثمار اللازمة لمواكبة التغيرات المتسارعة في قطاع الاستثمار المباشر، كما تطرقوا إلى أبرز الحوافز، والمقومات التي تجعل من الشارقة بيئة مواتية للاستثمار.

وأوضح محمد المشرخ، أن إمارة الشارقة استقطبت 5.97 مليار درهم استثمارات أجنبية مباشرة في عام 2017، أسهمت في توفير 2815 فرصة عمل بنمو 174% مقارنة مع 1025 وظيفة وفرتها استثمارات العام 2016.

وشدد سعود سالم المزروعي على أهمية موقع الإمارة الداخلي الذي يتيح للمستثمرين الوصول إلى أسواق الإمارات المجاورة، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي للشارقة، الذي يقع على أهم الخطوط البحرية والجوية التي تربط الإمارة بجميع أنحاء العالم.

وأكد الدكتور خالد عمر المدفع، أن مدينة الشارقة للإعلام تأتي تتويجاً لإنجازات الإمارة في مسيرتها الثقافية، لافتاً إلى أن مدينة الإعلام تتعاون مع جميع الشركاء المحليين والعالميين، على استقطاب المستثمرين في هذا المجال الحيوي والهام، لبناء منصة متكاملة للعاملين في هذا القطاع.

وقال فهد شهيل: إن مجال الطاقة النظيفة يوفر العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، حيث قمنا في بيئة بإجراء دراسات متعددة ومهمة في مجال الطاقات النظيفة، كتحويل النفايات إلى طاقة نظيفة، كما نوفر للمهتمين الدراسات الكاملة التي من خلالها يستطيعون بناء استثماراتهم في الإمارة.

وأشار الدكتور عبد العزيز المهيري، إلى وجود جهود حثيثة لتحويل الشارقة إلى وجهة مفضلة للعلاج، حيث نعمل في مدينة الشارقة الصحية على تحويل الإمارة إلى وجهة علاجية، إلى جانب ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية في توفر العديد من الفرص الاستثمارية للمشاريع الصحية.

وأكد محمد أحمد أمين مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالوكالة، أهمية الدور الذي تلعبه الغرفة في جذب المستثمرين المحليين والعالميين من خلال التعاون مع القطاعات الحكومية في الدولة ومن خلال الوفود والزيارات إلى مختلف دول العالم لتعريف واستقطاب المستثمرين إلى الفرص الاستثمارية في الشارقة.

وشهدت الفعاليات الختامية لمنتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر أمس، جلستين حواريتين، وشارك في الجلسة الأولى محمد علي هلال الحزامي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة ونائب رئيس مجلس إدارة رابطة الإمارات لتنمية الفرانشايز، وهيرالد زلوف الرئيس التنفيذي لوكالة «إم سي جروب» للاتصالات، الاستشاري السابق في وزارة الدفاع الألمانية، ومالك المدني، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل والرئيس التنفيذي للابتكار في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ودينا مصطفى، رئيس عمليات الاستدامة في إكسبو 2020 دبي، ووسام قاضي مدير المختبرات في «إس.إيه.بي» للجيل الناشئ، وبريا سارما، مديرة الاتصالات المؤسسية في «يونيليفر» منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأكد محمد الحزامي أن الشركات حول العالم تتجه عبر القطاعات الاقتصادية المختلفة إلى اتخاذ خطوات جدية نحو تبني الحلول التي تهدف إلى تحقيق النمو المستدام وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، مشيراً إلى أن هذا التوجه يحفز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشار إلى أن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لديها فريق وطني للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل مع شركائها في القطاعين العام والخاص على إنشاء مجلس للشباب خاص بالتنمية المستدامة.

وقالت دينا مصطفى: إن جميع العمليات التي نقوم بها في إكسبو 2020 دبي، مرتبط بالأهداف المستدامة للألفية الثالثة، وطموح إكسبو 2020 دبي يتواءم مع طموح دولة الإمارات التي أعطت أولوية لقضية الاستدامة.

وشارك في الجلسة الحوارية الثانية آنوج كابور، قائد مساعد للخدمات الاستشارية المعنية بعمليات الدمج والاستحواذ والضرائب الدولية لدى كي بي إم جي لوار جلف ليمتد، وجيمس جورج، استشاري في شركة يورومونيتور.

66 دولة طبقت ضريبة القيمة المضافة 2018

قال آنوج كابور، قائد مساعد للخدمات الاستشارية المعنية بعمليات الدمج والاستحواذ والضرائب الدولية لدى كي بي إم جي لوار جلف ليمتد: في مطلع هذا العام، طبقت 66 دولة ضريبة القيمة المضافة، وفي مطلع هذا العام شهدنا الإمارات وهي تطبق هذا النوع من الضرائب، مع تباينات في القيمة التي تم فرضها إذ تعتمد الهند ضريبة بقيمة 10% بينما الإمارات 5% وهذا أمر يعتمد على كيفية التطبيق، أما فيما يتعلق بالاستثمارات فيعتمد على استدامة الاستثمار نفسه، ومدى فاعلية الأنشطة الاقتصادية التي يقدمها للسوق.