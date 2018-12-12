«أدنوك» أبلغت عملاءها بخفض الإنتاج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة في تغريدات له على «تويتر»: إن «أدنوك» أبلغت عملاءها بأن الحصص المخصصة من النفط الخام سيتم تخفيضها تماشيا مع قرار «أوبك» الأخير، وهي حقل مربان بنسبة 15%، وحقل داس ب 5%، وزاكوم العلوي ب 5%.

وأضاف المزروعي إن دولة الإمارات ملتزمة بتعديلات الإنتاج المتفق عليها مع أعضاء أوبك وشركائها الآخرين، ضمن إعلان التعاون الذي تم التوصل إليه لخفض الإنتاج النفطي.