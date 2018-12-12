«مثبت السرعة» بريء من حوادث المركبات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أظهرت نتائج تقرير اللجنة المشتركة لفحص بعض السيارات التي تعرضت للحوادث خلال الفترة الأخيرة في الدولة، أن مثبت السرعة حاز للمرة الثانية، البراءة من التسبب في هذه الحوادث.

وأفادت وزارة الاقتصاد التي تترأس اللجنة، بأن تقرير عمليات فحص الخلل الفني في جهاز مثبت السرعة، خلص إلى أن الحوادث المرورية ليست ناتجة عن أعطال في جهاز مثبت السرعة، حيث أظهرت نتائج الفحص سلامة نظام مثبت السرعة على الطريق.وأكد د. هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، ورئيس لجنة السيارات، أن عمليات الفحص للسيارات التي تم فحصها تضمنت الفحص الميكانيكي الشامل لمكونات نظام مثبت السرعة والأجزاء الميكانيكية في الأنظمة الأخرى.

وأشار النعيمي إلى أن عمليات الفحص تضمنت أيضاً الأجزاء الكهربائية في نظام مثبت السرعة وفحص الأنظمة الكهربائية الأخرى المتعلقة به، وكذلك فحص للأجزاء الإلكترونية في نظام مثبت السرعة والأنظمة الأخرى المرتبطة به والفحص العملي لنظام مثبت السرعة داخل الطريق للتأكد من عمله بصورة جيدة.