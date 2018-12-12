متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بمناسبة اعتماد موازنة الشارقة 2019، قال مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): «تعكس موازنة هذا العام وتركيزها على قطاع التنمية الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تضع قضية التنمية الاجتماعية على قائمة أولويات العمل الاقتصادي، باعتبارها المحرك الرئيسي لمنظومة العمل».

وقال محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة): «إن اعتماد صاحب السمو حاكم الشارقة، الموازنة العامة يؤكد رؤية سموه التنموية التي تراعي أسس الاستدامة المالية وتكاليف الاستثمار التي من شأنها أن تفتح آفاقاً أكثر نمواً وتطوراً للمناخ الاستثماري في الإمارة، باعتبار الشارقة واحدة من المدن الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المتنوعة».