مدينة محمد بن راشد تطلق أطول مبنى في «دي 1 ريزيدنسز»

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أعلنت مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، الحي الأول، أحد مشاريع التطوير العقاري الرئيسية التي تنفذها مجموعة ميدان، عن إطلاق أطول مبنى في مشروع «دي 1 ريزيدنسز».

تم إطلاق المبنى المكون من 16 طابقاً بالتزامن مع إطلاق شقق العرض المكونة من غرفة واحدة وغرفتين وثلاث غرف يوم 11 ديسمبر 2018 في مركز مبيعات الحي الأول، وقد حضر الحدث أعضاء من الإدارة العليا لمؤسسة مدينة ميدان، وعدد من كبار الشخصيات وأعضاء الإدارة العليا لمدينة محمد بن راشد آل مكتوم، الحي الأول، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام، وعدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي وضيوف الحدث المتميزين. وقد قام الضيوف بجولة في شقق العرض بالإضافة إلى جولة خاصة بالقارب في البحيرة الكريستالية الشهيرة.

يُعد هذا المبنى الراقي الذي تم إطلاقه حديثاً في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، الحي الأول أطول مبنى في مشروع «دي 1 ريزيدنسز». عبر ارتفاعه الذي يصل إلى 16 طابقاً، يوفر المبنى شققاً سكنية عصرية مكونة من غرفة واحدة وغرفتين وثلاث غرف، مع إطلالة مائية ساحرة وبمساحات مختلفة تلبي احتياجات كل العائلات، وهذه الشقق الفريدة من نوعها تغمرها الأضواء الطبيعية عبر النوافذ الممتدة من الأرضية وحتى السقف لتوفر مشهداً بانورامياً خلاباً على المساحات الخضراء المحيطة بالمبنى والبحيرة الكريستالية .

وتتمتع هذه البحيرة الكريستالية الرائعة بشاطئ خاص، وتحيط بها مساحات خضراء واسعة. وقد تم إنشاؤها باستخدام تقنية حاصلة على براءة اختراع، تحفظ اللون الأزرق للمياه طوال العام. كما توفر البحيرة الكريستالية للمقيمين مجموعة من الأنشطة البحرية الممتعة منها السباحة والتجديف على الألواح الخشبية وغيرها من الأنشطة .

وصرح محمد عبد الناصر الخياط، نائب الرئيس - الشؤون التجارية والمنطقة الحرة في مجموعة ميدان، والذي ألقى كلمة الترحيب قائلاً: «نحن فخورون بهذا المبنى حيث أنه يُعد أطول مبنى في مشروع«دي 1 ريزيدنسز» ويتميز بإطلالة ساحرة على أكبر بحيرة اصطناعية في العالم بطول 7 كم. منذ إطلاقه حظي المشروع باهتمام واسع من قبل المشترين والمستثمرين في جميع أنحاء العالم.»

تُعد مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، الحي الأول وجهة سكنية حصرية تضم قصوراً فخمة وفللاً فاخرة وشققاً سكنية عصرية ذات إطلالة بحرية ساحرة. ويقع الحي السكني الفخم ذو الطابع العصري وسط أجواء طبيعية خلابة، تشمل بحيرة كريستالية «كريستال لاجون» بطول 7 كم ومساراً للدراجات ومساراً للركض بطول 8.4 كم، ومساحات خضراء مفتوحة تبلغ 26 مليون قدم مربعة.