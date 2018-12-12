«نفط أبوظبي المحدودة اليابان» تحتفل بالذكرى ال 50 لتأسيسها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقامت شركة نفط أبوظبي المحدودة «اليابان» حفل استقبال مساء أمس بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيسها وذلك في فندق«سانت ريجيس» - أبوظبي بحضور العديد من كبار المسؤولين في الصناعات البترولية.

وقال ياسوشي أوهي رئيس شركة «أدوك» - في كلمة له بهذه المناسبة - إن الشركة حققت الكثير من الإنجازات ونفذت العديد من العمليات الناجحة على مدى الخمسين عاما الماضية.. مشيراً إلى أن تاريخ تأسيس الشركة يعود إلى 17 يناير من عام 1968 حيث منح المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» ثلاث شركات تكرير يابانية امتياز حقل نفط مبرز.. مضيفاً أنه تقديراً لجهود «أدوك» وإنجازاتها الفنية وقع ممثلون عن المجلس الأعلى للبترول وشركة نفط أبوظبي المحدودة- اليابان في الثاني من فبراير 2011 اتفاقية امتياز جديدة تشمل حقول «أدوك» وهي.. نفط مبرز وأم العنبر ونيوة الغلان، إضافة إلى حقل نفط حيل الجديد الذي يقع بالقرب من جزيرة مبرز وتبلغ مدة الامتياز الجديد 30 عاما اعتباراً من السادس من ديسمبر 2012.

وأشار إلى أنه منذ ذلك التاريخ دأبت شركة «أدوك» على تطوير حقل حيل تحت الإشراف والدعم الكامل لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وبدأت «أدوك» الإنتاج من الحقل في السابع من نوفمبر 2017 . (وام)