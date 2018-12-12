قيادات نسائية: الإمارات نموذج للارتقاء بالمرأة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أكدت قيادات نسائية، تنامي اهتمام العالم بقضايا الموازنة بين الجنسين في التعليم والتوظيف والحقوق الاجتماعية، وأشرن إلى أن هذه القضايا باتت تحتل أولويات المنظمات الدولية التي تسعى إلى إرساء مبادئ أهداف التنمية المستدامة في العام 2030.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «الارتقاء بالمرأة ودورها في دفع عجلة النمو الاقتصادي»، استضافتها فعاليات الدورة الرابعة من منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، التي اختتمت أعمالها أمس (الثلاثاء)

في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة، تحت شعار «صناعة مستقبل الاقتصاد»، والتي ينظمها مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، بدعم من وزارة الاقتصاد، وبشراكة استراتيجية مع قناة CNBC عربية.

وشارك في الجلسة كلُّ من جيسكا واردل، الشريك الإداري في شركة «إم آند سي ساتشي»، ونجاة بنشيبة سافينوس، الرئيس التنفيذي في مجموعة «غزال الاستشارية»، حيث تحدثتا حول أهم التوجهات العالمية الخاصة بتمكين المرأة ومضاعفة دورها في أسواق العمل والمجتمع

واستهلت واردل، حديثها بالإشارة إلى وجود تحوّل في السلوك العالمي فيما يتعلق بمسألة التنوّع بين الجنسين وبما يختص بدفع الرواتب وإعطاء المرأة فرصاً مناسبة للعمل.وتوقفت نجاة بنشيبة سافينوس، عند مسألة تعزيز تحويل الاتجاهات الاجتماعية نحو المزيد من التمكين للنساء سواء في مجالات العمل أو الحياة.