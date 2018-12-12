«أدنوك» تحمّل غاز البترول والبروبلين على ناقلة واحدة

أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أمس، عن نجاحها في تنفيذ أول عملية تحميل مشترك للغاز البترولي المسال وغاز البروبلين بشكل آمن على متن ناقلة واحدة راسية في مرفأ الرويس.

وكان يتم في الظروف العادية نقل غاز البترول المسال الذي تنتجه «أدنوك» لمعالجة الغاز، وغاز البروبلين الذي تنتجه «أدنوك للتكرير»، بشكل منفصل. وساهم نجاح عملية تحميل حوالي 12.600 طن متري من غاز البروبلين، و33 ألف طن متري من غاز البترول المسال على متن ناقلة واحدة في خفض أسعار الشحن بشكل كبير.

وقال عبد الله سالم الظاهري، مدير دائرة التسويق والتجارة في «أدنوك»: «تركز«أدنوك» على الحلول المبتكرة لتحقيق قيمة أكبر ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وستسهم هذه العملية، التي تستخدم لأول مرة في القطاع، في تحقيق قيمة كبيرة لأدنوك وعملائها على السواء».

وأضاف: «تمثل أجور الشحن الجزء الأكبر في تكاليف توصيل المنتج إلى العملاء والمستخدمين النهائيين. ولا شك أنه عن طريق التحميل المشترك للمنتج المتجه لعميل أو موقع معين، يمكننا تحقيق وفورات كبيرة في هذه التكاليف».

ولتمكين عملية التحميل المشترك لغاز البترول المسال وغاز البروبلين، اللذين يجب تخزينهما في درجات حرارة مختلفة، نظمت «أدنوك» عدداً من ورش العمل شارك فيها مجموعة من عملاء الشركة، وخبراء المنتجات، والشركات العاملة في مجموعة «أدنوك» المشاركة في عملية التحميل.

وقال الظاهري: «نحن في تحدٍ دائم مع أنفسنا، وشركائنا، وعملائنا، لتوفير حلول مبتكرة وتحديد فرص جديدة تحقق قيمة ومنافع متبادلة لمؤسساتنا، لذلك فقد تم طرح عدد من المقترحات المبتكرة، وتم إحراز تقدم في العديد منها. ويمكن أن يسهم تطبيق هذا الإجراء الجديد في تغيير نهج السوق لتحميل«البروبلين» على ناقلات أكبر وخفض أسعار شحنه بشكل كبير. ويعد هذا الإنجاز إحدى ثمار النقلة النوعية التي تشهدها «أدنوك»وما أصبحت عليه من مؤسسة جديدة ومتطورة ومرنة».

وتماشياً مع استراتيجيتهما الرامية لتحقيق أقصى قيمة ممكنة من عملياتها في مجال التكرير والبتروكيماويات ومعالجة الغاز، تنتج «أدنوك» لمعالجة الغاز ما يصل إلى 10.5 مليون طن متري من غاز البترول المسال سنوياً، بينما تنتج «أدنوك للتكرير» ما يصل إلى 1.7 مليون طن متري من البروبلين سنوياً. ويتم بيع المنتجين محلياً ل «بروج»، المشروع المشترك بين «أدنوك» و«بورياليس»، وعالمياً.