«غرفة الشارقة» تنظم ملتقى التجارة والاستثمار الإماراتي - الكيني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيروبي: ”الخليج 365”

اختتمت البعثة التجارية التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات التابع للغرفة، زيارتها إلى جمهورية كينيا كمحطة أولى ضمن إطار جولتها الإفريقية، حيث عقدت «ملتقى التجارة والاستثمار الإماراتي - الكيني» في العاصمة الكينية نيروبي.

واستهدف الملتقى الذي أقيمت فعالياته تحت شعار «مدخل نحو شراكة استثمارية أقوى»، وبمشاركة 30 شركة وطنية تعمل في قطاعات صناعية وإنتاجية مختلفة كالحديد والصلب والمواد الغذائية وحلول الطاقة والأجهزة الكهربائية وغيرها، إلى تطوير علاقات التعاون التجاري والصناعي مع الجانب الكيني وبحث مجالات وفرص الاستثمار المتاحة بين الجانبين.

وجاء تنظيم هذه الزيارة الرسمية إلى كينيا في إطار استراتيجية «غرفة الشارقة» وسعيها الدؤوب لإيجاد وتعزيز فرص تسويق الصناعات المحلية في الأسواق الخارجية الواعدة والإفريقية على وجه الخصوص، وفي مقدمتها كينيا وأوغندا المحطة الثانية في جولة البعثة.

وحضر فعاليات الملتقى عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة رئيس البعثة، وخالد خليفة الملا سفير دولة الإمارات لدى كينيا، والشيخ ماجد بن فيصل القاسمي النائب الأول لرئيس الغرفة، وبيتر مونيا وزير الصناعة والتجارة والتعاونيات الكيني، وموانغي كينجوري وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية الكيني، وكيبرونو كيتوني رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في كينيا، ومايك مبوفي سونكو حاكم مدينة نيروبي، وريتشارد نجاتيا رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة كينيا.

كما حضر فعاليات الملتقى محمد راشد ديماس وناصر مصبح الطنيجي عضوا مجلس إدارة غرفة الشارقة، وعبدالعزيز محمد شطاف مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء في الغرفة مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، وممثلون عن مركز إكسبو الشارقة، ونخبة من رجال الأعمال والمستثمرين من الشارقة، إلى جانب عدد من المسؤولين في كينيا وحشد من رجال الأعمال.

تدعيم الروابط

وألقى عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، في افتتاح الملتقى كلمة أكد خلالها، على متانة العلاقات الثنائية الوثيقة والعريقة القائمة بين الإمارات وكينيا والمبنية على روح التفاهم والاحترام المتبادل، موضحاً أن عقد هذا اللقاء في العاصمة الكينية نيروبي بين وفد إمارة الشارقة والجهات الاقتصادية الرسمية في كينيا هو جزء من الجهود المشتركة التي يبذلها الجانبان لتعزيز هذه العلاقات وتطويرها باستمرار من أجل فتح الباب أمام المزيد من فرص الاستثمار والتبادل التجاري.

وقال العويس إن الصناعات والمنتجات الإماراتية تتمتع بمزايا فريدة وتنافسية من حيث تنوعها وجودتها ومواصفاتها العالية وأسعارها، مضيفاً أن قطاعات الأعمال الإماراتية تتطلع إلى تعزيز وجودها في أسواق كينيا المزدهرة، وإلى تعزيز العلاقات التجارية مع مجتمع الأعمال الكيني ومواصلة بناء الشراكات وتبادل الاستثمارات والاستفادة من الحوافز المُتاحة وتفعيل وسائل الترويج والتسويق للمنتجات ومجالات الاستثمار التي تلبي احتياجات كل جانب، مؤكداً على الدور الهام والحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في تعزيز العلاقات بين البلدين ودعم مختلف مشاريع التنمية المستدامة.

وأشاد خالد خليفة الملا سفير دولة الإمارات لدى كينيا، بالتطور الذي تشهده العلاقات ما بين دولة الإمارات وجمهورية كينيا، والتي تتقدم بخطى ثابتة .

محادثات مثمرة

وأكد مايك سونكو حاكم مدينة نيروبي، أن المحادثات التي أجرتها البعثة التجارية الإماراتية التي نظمتها غرفة الشارقة مع حكومة مقاطعة نيروبي لإقامة مشروع محطة لتوليد «الطاقة النظيفة» باستخدام القمامة من موقع تفريغ «بندورا»، قد وصلت إلى مرحلة متقدمة، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات.

وشهدت الزيارة عقد العديد من جلسات العمل الثنائية بين أعضاء الشركات المشاركة ضمن بعثة غرفة الشارقة وممثلي الشركات الكينية، وذلك ضمن برنامج ملتقى التجارة والاستثمار الإماراتي - الكيني.