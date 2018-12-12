200 مسؤول فندقي يناقشون بدبي التوجهات الاستهلاكية العالمية في الضيافة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استضافت الجمعية العالمية لخدمات المبيعات والتسويق في قطاع الضيافة أمس، مؤتمرها الشهير لتنمية الإيرادات في مدينة دبي، ما يمثّل الحضور الأول لهذه الفعالية ضمن منطقة الشرق الأوسط.

وشكّل المؤتمر النسخة الخامسة من هذا الحدث العالمي خلال العام، حيث أقيمت فعاليات (ROC) في مواقع متنوعة تضمّنت الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا وسنغافورة والبرازيل، وشهدت الفعالية التي احتضنتها مدينة جميرا نجاحاً باهراً بعد أن جمعت تحت مظلتها المديرين التنفيذيين لأقسام إدارة العائدات، والتوزيع، والمبيعات، والتسويق في قطاع الفنادق، وقدّمت برنامجاً يمزج بين مسارات التعليم والتعاون والابتكار، ويجسد المؤتمر في كل عام فعالية هي الأشمل والأكثر تفضيلاً في إدارة الإيرادات على صعيد قطاع الضيافة.

واستقطبت الفعالية في أول ظهور لها في دبي 200 مسؤول تنفيذي تجاري يعملون في المجال الفندقي، إضافة إلى الجهات المتخصصة في تقنيات السفر ومجموعة من الشركاء الأساسيين في قطاع الضيافة، مع نخبة من خبراء السفر من المنطقة والعالم، وقدّم المؤتمر ضمن جدول أعمال الجلسة العامة التي أقيمت ليوم واحد، عرضاً افتتاحياً رئيسياً ناقش فيه التوجهات الاستهلاكية العالمية وفق رؤية لورين سيليو، نائب الرئيس الأول ومسؤولة البحوث والعمليات التجارية لدى شركة فوكسرايت.