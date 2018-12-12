«الشارقة الإسلامي» يفتتح فرعاً بمويلح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح محمد عبدالله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي أمس، فرع المصرف في منطقة مويلح التجارية بالشارقة، وتحديداً على شارع المدينة الجامعية، في إضافة نوعية إلى الخدمات المقدمة في هذه المنطقة الحيوية، باعتباره أول فرع لمصرف يتخذ من شارع المدينة الجامعية مقراً له، ليعزز بذلك شبكة فروعه المنتشرة في أنحاء دولة الإمارات، وهو الافتتاح الثاني للمصرف خلال أقل من شهر، حيث سبق له أن افتتح فرعه الثاني في العين (فرع ستاد هزاع بن زايد) في أواخر نوفمبر.

وحضر حفل الافتتاح أحمد سعد، نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، ونبيل أبو علوان، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد.

وأكد محمد عبدالله حرص مصرف الشارقة الإسلامي على توسيع وزيادة عدد فروعه في مختلف أنحاء دولة الإمارات، بما يلبي احتياجات العملاء من الأفراد والشركات.وقال نبيل أبو علوان: «جاء اختيارنا لمنطقة مويلح نظراً للحاجة المتنامية لسكان هذه المنطقة الحيوية ، حيث يسعى الشارقة الإسلامي لتلبية احتياجاتهم».