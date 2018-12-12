شكرا لقرائتكم خبر عن «كينجزبيري» تنطلق في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”
أصبحت الأدوات الآلية المتقدمة في مجال الصناعة تتوفر الآن ولأول مرة في منطقة الشرق الأوسط كحلول متكاملة مع إطلاق شركة «كينجزبيري» عملياتها في الإمارات، حيث تسخر الشركة البريطانية خبرتها في صناعة الآلات التي تلبي احتياجات مجموعة واسعة من الصناعات. وقال ريتشارد كينجزبيري، المدير المنتدب: يسعدنا التواجد والعمل في دول مجلس التعاون الخليجي، وستمثل استراتيجيتنا في نقل النموذج التجاري الذي أثبت نجاحه لأكثر من 60 عاماً في المملكة المتحدة، إلى هذه الأسواق .
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