«دبي الجنوب» تحتضن 10 حظائر للطائرات 2020

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أكد طحنون سيف، المدير التنفيذي لمدينة الطيران بدبي الجنوب، أن عدد حظائر الطائرات في منطقة الطيران في دبي الجنوب سيصل إلى 10 حظائر قيد التشغيل بحلول 2020، بالإضافة إلى عدد من الحظائر التي ستكون في مرحلة الإنشاء والتطوير خلال تلك الفترة.

وأضاف سيف في تصريحات صحفية أمس على هامش معرض الطيران الخاص ورجال الأعمال «ميبا» أن مدينة الطيران بدبي الجنوب، وقعت خلال العام الجاري اتفاقيات مع شركتين بخصوص تطوير 5 قطع أراض لتطوير حظائر الطائرات.

وأوضح سيف أن عدد الحظائر حالياً في منطقة الطيران يصل إلى 3 حظائر، منها حظيرتان قيد التشغيل تابعتان ل «الفطيم دي سي للطيران»، أما الحظيرة الثالثة فهي تابعة لشركة «فالكون للطيران» وسيتم تشغيلها في الربع الأول من عام 2019. وأوضح أن منطقة الطيران تلعب دوراً محورياً في تطوير بيئة طيران شاملة تلبي جميع الاحتياجات المرتبطة بقطاع الطيران.

ووقعت مدينة الطيران بدبي الجنوب ودي جاي أفييشين، على هامش معرض «ميبا 2018» اتفاقية لبناء حظيرتي طائرات في مدينة الطيران بدبي الجنوب من قبل «دي جاي أفييشين» الإماراتية.

وقال طحنون سيف إنه يسعد مدينة الطيران بدبي الجنوب أن تعقد مثل هذه الشراكات مع رجال أعمال ومستثمرين مواطنين، مما يؤكد المستوى العالي من الثقة المتبادلة.