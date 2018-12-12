دوق يورك يفتتح مبنى «مصدر» في جامعة مانشستر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، عن الافتتاح الرسمي لمبنى مصدر، الذي يضم «مركز الابتكار في هندسة الجرافين» بجامعة مانشستر، كخطوة مهمة تجسد التزام الشركة بتطوير الابتكار في التقنيات النظيفة.

وتعد «مصدر» المموّل الرئيسي للمبنى الذي يضم «مركز الابتكار في هندسة الجرافين»، والذي تم افتتاحه أمس، خلال حفل خاص، أقامه الأمير أندرو دوق يورك، وحضره عدد من المسؤولين من دولة الإمارات والمملكة المتحدة، إضافة إلى مسؤولي الجامعة.

كما شهد حفل الافتتاح كل من: روضة العتيبة، نائب رئيس البعثة في سفارة الإمارات في لندن، والدكتورة نوال الحوسني، والدكتور ستيف غريفيث.

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي ل «مصدر»: يعكس افتتاح مبنى مصدر الجديد الجهود المشتركة التي نبذلها لتطبيق أحدث التقنيات التي تمهد الطريق نحو حلول الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة على مستوى العالم.