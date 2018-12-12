قمة سلامة الطيران تناقش تحديات النقل الجوي عالمياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

انطلقت، أمس، فعاليات الدورة السادسة من القمة العالمية لسلامة الطيران التي تستضيفها هيئة دبي للطيران المدني، على مدى يومين بفندق «روضة البستان» في دبي، بهدف بحث تحديات السلامة التي تواجه قطاع النقل الجوي على المستويات الإقليمية والعالمية، بحضور مجموعة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين حول العالم.

وأكد خالد العارف، المدير التنفيذي لقطاع سلامة وبيئة الطيران في هيئة دبي للطيران المدني، خلال الكلمة الافتتاحية للقمة، أن قطاع النقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط بالتحديد، يشهد نمواً وتطورات متسارعة تفرض عليه مواجهة مجموعة من التحديات ذات الصلة بمجالات السلامة على مختلف المستويات، خاصة في ظل تزايد الطلب على المسارات الجوية، إلى جانب ارتفاع مستويات حركة الطائرات وأنظمة الطائرات بدون طيار في المجال الجوي المزدحم.

وأشار العارف، إلى أهمية وضع وتوفير كافة آليات التعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية على كل المستويات الإقليمية والعالمية، وذلك لبحث أفضل السُبل وتبادل الخبرات والممارسات في مجالات إدارة السلامة والوقاية من الحوادث، فضلاً عن التخطيط الشامل والفعال لمختلف خطط العمل والسياسات ذات الصلة.

تبادل المعلومات والخبرات

وناقشت الجلسة الأولى من الفعاليات، دور الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية في ضمان سلامة قطاع النقل الجوي؛ حيث أكد الدكتور عمر رياض قدوحه، رئيس مصلحة سلامة الطيران في المديرية العامة اللبنانية للطيران المدني، أهمية وضع وتطبيق استراتيجية خاصة لضمان سلامة قطاع النقل الجوي تحت مظلة منظمة الطيران المدني الدولي، إضافة إلى مبادرات مشتركة بين مختلف الأطراف المعنية ضمن القطاع على مستوى منطقة الشرق الأوسط، لتعزيز سلامة الطيران من خلال تبادل المعلومات والخبرات، بما يعزز سلامة القطاع بشكل عام وكفاءة العنصر البشري بشكل خاص.

واستعرض الكابتن مارك بيرتنوود، نائب رئيس أول - قسم سلامة مجموعة طيران الإمارات، آلية إدارة مخاطر السلامة بوصفها إحدى العناصر الأربعة ضمن نظام إدارة السلامة في طيران الإمارات؛ حيث قدم للحضور مجموعة من الآليات وأفضل الممارسات مع مجموعة من الأمثلة التطبيقية خلال العمليات التشغيلية، في حين استعرض أحمد الصابري، مدير الجودة والسلامة في الهيئة العامة للطيران المدني، نظام إدارة السلامة في مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية.

وناقشت جلسة حوارية أخرى، أفضل الآليات لترسيخ ثقافة السلامة من خلال تقييم أفضل الممارسات في شركات الطيران المتعددة الجنسيات.