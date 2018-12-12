شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج أعمال ديستينيشن ماتيرنتي للربع الثالث من العام المالي 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة ديستينيشن ماتيرنتي اليوم الثلاثاء عن نتائج أعمال الربع الثالث من العام المالي 2018 والمنقضي في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي والتي أظهرت انخفاض صافي المبيعات إلى ما قيمته 92.84$ مليون مقابل 96.35$ مليون خلال الثلاثة أشهر المنقضية في 28 من تشرين الأول/أكتوبر من العام السابق 2017.

في تمام الساعة 08:59 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفضت أسهم شركة ديستينيشن ماتيرنتي في بورصة ناسداك بنسبة 23.94% أي بنحو 0.96 نقطة إلى مستويات 3.05$ للسهم الواحد.

هذا وقد أوضحت نتائج أعمال شركة ديستينيشن ماتيرنتي للربع الثالث من العام المالي 2018 تقلص صافي الخسائر إلى ما قيمته 4.11$ مليون أو 0.30$ للسهم الواحد مقابل ما قيمته 7.52$ مليون أي 0.55$ للسهم الواحد خلال الثلاثة أشهر المنقضية في 28 من تشرين الأول/أكتوبر من العام السابق 2017.