شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار القمح من الأعلى لها في ثلاثة أشهر مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأدنى له في أربعة أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت العقود الآجلة لأسعار القمح بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأعلى لها منذ 11 من أيلول/سبتمبر الماضي وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأدنى له منذ 13 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الأمريكي ثاني أكبر منتج ومصدر للقمح عالمياً.

في تمام الساعة 08:58 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار القمح تسليم 15 آذار/مارس المقبل 0.81% إلى 5.2100$ للبوشل موضحة توالي ارتدادها من الأعلى لها في ثلاثة أشهر مقارنة بالافتتاحية عند 5.2525$ للبوشل، وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.27% إلى مستويات 97.48 موضحاً من الأعلى له في أربعة أسابيع مقارنة بالافتتاحية عند 97.22.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.6% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت للثبات عند مستويات الصفر، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 2.5% متوافقة مع التوقعات مقابل 2.9% في القراءة السنوية السابقة.

وفي نفس السياق، أوضحت القراءة الجوهرية لمؤشر أسعار المنتجين تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.5% في تشرين الأول/أكتوبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.1%، بينما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 2.7% مقابل 2.6% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 2.5%.

على الصعيد الأخر، فقد كشفت وزارة الزراعة الأمريكية عن تقريرها الشهري حيال العرض والطلب للمحاصيل الزراعية العالمي والذي خفضت من خلاله توقعاتها لإنتاج القمح عالمياً إلى 733.41 مليون طن متري بواقع 100 ألف طن متري عن توقعات تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وذلك مع رفعها توقعاتها للعرض إلى 1,012.51 مليون طن متري مقابل 1,013.35 مليون طن متري في الشهر الماضي.

كما أفاد الوزارة أن المخزونات مع نهاية العام الزراعي 2018/2019 والذي بداء مع مطلع حزيران/يونيو الماضي وينقضي مع نهاية أيار/مايو المقبل 266.71 مليون طن متري مقارنة بالتوقعات السابقة عند 268.10 مليون طن متري، وذلك وسط استقرار التوقعات بإنتاج الولايات المتحدة عند 51.29 مليون طن متري واستقرار العرض عند 85.0 مليون طن متري، بينما قد ترتفع المخزونات إلى 26.52 مليون طن متري من 25.84 مليون طن متري.

ويذكر أن وزارة الزراعة الأمريكية كشفت أيضا مع مطلع هذا الأسبوع عن تقريرها لمبيعات القمح من المحاصيل تسليم السنة التسويقية 2018-2019 عن الأسبوع المنقضي قي 29 من تشرين الثاني/نوفمبر والتي أظهرت ارتفاعاً 89% عن ما كانت عليه الأسبوع الماضي و58% مقارنة بمتوسط الأربعة أسابيع الماضية، وكانت مصر أكبر مستورد للقمح على رأس قائمة المشترين بواقع 120.0 ألف طن متري.

وتلتها المكسيك بواقع 118.1 ألف طن متري، ثم تلهما كل من تايلاند وكوريا الجنوبية بواقع 109.1 و87.7 ألف طن متري على التوالي، واشترت فنزويلا 60 ألف طن متري بينما ألغت اليابان شحنة بواقع 16.1 ألف طن متري وذلك وفقاً لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية، ويأتي ذلك في أعقاب التقرير التي تطرقت مؤخراً لهدنة للحمائية التجارية القائمة بين واشنطون وبكين وأن الصين ستعاود شراء الحبوب الأمريكية.