شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 11-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر النفط عملية إعادة اختبار للدعم المكسور سابقاً للقناة الفرعية الصاعدة، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يقترب من مناطق التشبع في الشراء، بانتظار تحفيز السعر على الارتداد هبوطاً واستئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، حيث يتواجد هدفنا الرئيسي التالي عند 49.10، في حين يمثل الثبات دون 52.25 الشرط الأول لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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