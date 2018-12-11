شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 11-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر الذهب لتقديم تداولات سلبية ويقترب من مستوى 1238.30، ويحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى ليبقى الاتجاه الصاعد قائماً للفترة القادمة، والذي يحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 1262.51.

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