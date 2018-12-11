شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 11-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج اليورو مقابل الدولار هبوطاً بشكل قوي بعد اختبار مستوى 1.1400 اليوم، لينجح بالوصول إلى هدفنا الأول 1.1300 الآن، بانتظار كسر هذا المستوى لتأكيد الاندفاع نحو 1.1181 الذي يمثل محطتنا الرئيسية التالية، ليبقى الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً خلال الجلسات القادمة بشرط الثبات دون 1.1443.

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