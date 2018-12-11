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شكرا لقرائتكم خبر عن دي-إي-دبليو تكشف عن نتائج أعمال الربع الثالث من العام المالي 2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة دي-إي-دبليو اليوم الثلاثاء عن نتائج أعمال الربع الثالث من العام المالي 2018 والمنقضي في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي والتي أظهرت ارتفاع مجمل العائدات 17.2% إلى 833$ مليون مقابل 711$ مليون خلال الثلاثة أشهر المنقضية في 28 من تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي 2017.
في تمام الساعة 07:36 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسهم شركة دي-إي-دبليو في نيويورك بنسبة 8.56% أي بنحو 1.98 نقطة إلى مستويات 25.11$ للسهم الواحد. ويأتي ذلك عقب رفع الشركة لتوقعاتها حيال صافي أرباح مجمل العام المالي الجاري 2018 إلى ما بين 1.70$ و1.85$ من ما بين 1.60$ و1.75$ للسهم الواحد.
هذا وقد أوضحت نتائج أعمال شركة دي-إي-دبليو للربع الثالث من العام المالي 2018 اتساع صافي الدخل إلى ما قيمته 39.32$ مليون أي 0.48$ للسهم الواحد مقابل ما قيمته 4.01$ مليون أي 0.05$ للسهم الواحد خلال الثلاثة أشهر المنقضية في 28 من تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي 2017.
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