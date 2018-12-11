شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للأدوية: عدم وجود سياسات مرنة وعادلة للتسجيل والتسعير تمثل أهم التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد حجازى رئيس الشركة القابضة للأدوية: أن أهم التحديات التى تواجه الشركات العمل عدم وجود سياسات مرنة وعادلة للتسجيل والتسعير لضمان توافر الأدوية واستمرار الإنتاج، إضافة إلى عدم قدرة الشركات على تطوير خطوط الإنتاج نتيجة لتدنى الأسعار لسنوات طويلة، مما يؤدى إلى إغلاق وزارة الصحة بعض الأقسام مما يؤثر على القدرة على الأنتاج.

وأوضح رئيس الشركة القابضة أن "القابضة للأدوية" تمتلك 11 شركة، منها 8 شركات إنتاجية تنتج نحو 1200 مستحضر دوائى، وشركة للاستيراد الخامات الخاصة بالأدوية وهى شركة الجمهورية ويصل حجم اعمالها للشركات التابعة 90%، وشركة للعبوات الدوائية، والشركة المصرية لتجارة الادوية والتى تقوم بتوزيع الأدوية لشركاتنا وتستورد من 35 شركة أجنبية.