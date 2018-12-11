شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 11 - 12 -2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 11-12-2018.

إيقاف تداول 11 شركة إيقاف تداول 11 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 11 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى غاز مصر، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، جلوبال تيلكوم القابضة، عبر المحيطات للسياحة، سى اى كابيتال القابضة، العرفة للاستثمارات والاستشارات، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، العربية للصناعات الهندسية، الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، برايم القابضة للاستثمارات المالية، العامة لصناعة الورق-راكتا.



البورصة تربح 7.8 مليار جنيه البورصة تربح 7.8 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 7.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 724.367 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 162 مليون ورقة مالية بقيمة 931 مليون جنيه، جنيه عبر تنفيذ 22.3 ألف عملية لعدد 164 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 51.65% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 31.34%، والعرب على 17.01% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 53.73% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 46.26%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بقيمة بلغت 20.9 مليون جنيه، 78.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 15.3 مليون جنيه، 838 ألف جنيه، 73.1 مليون جنيه، 10.4 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 12664 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 2081 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.63% عند مستوى 12588 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.21% عند مستوى 668 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 1666 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 470 نقطة.

وارتفعت أسهم 102 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 30 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- غاز مصر بسعر إغلاق 70.560 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.19%

- جلوبال تليكوم القابضة بسعر إغلاق 3.190 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.14%

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 8.660 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.58%

- عبر المحيطات للسياحة بسعر إغلاق 0.057 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 7.55%

- برايم القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.210 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7%



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 6.190 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.89%

- الإسكندرية لأسمنت بورتلاند بسعر إغلاق 5.610 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.87%

- النعيم القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.302 دولار بنسبة تراجع بلغت 2.89%

- مصر لصناعة الكيماويات بسعر إغلاق 9.520 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.76%

- المصرية للأقمار الصناعية بسعر إغلاق 6.030 دولار بنسبة تراجع بلغت 2.43%