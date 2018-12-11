شكرا لقرائتكم خبر عن وفود من أوغندا وتنزانيا ونيجيريا وجنوب السودان وروندا باتحاد الصناعات لبحث التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضافت غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية بإتحاد الصناعات المصرية برئاسة علاء عبد المجيد رئيس مجلس إدارة الغرفة لقاء مع وفود من خمسة دول إفريقية، هى: رواندا وأوغندا وتنزانيا ونيجيريا وجنوب السودان، وذلك بهدف تدعيم العلاقات وبحث سبل تعميق التعاون ولبناء علاقات طويلة الأجل مع قطاعات الخدمات الصحية بتلك الدول، وذلك فى حضور غادة الجنزورى عضو مجلس إدارة الإتحاد ووكيل الغرفة ومصطفى الأسمر وكيل الغرفة.

استهل عبد المجيد اللقاء بالترحيب بالوفود الزائرة واستعراض المناخ الاقتصادى والاستثمارى فى مصر فى ضوء الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الدولة مشيراً إلى حرص القيادة السياسية على دعم التقارب بين مصر وجميع الدول الإفريقية الشقيقة فى كافة المجالات، مؤكداً أن هذا اللقاء ما هو إلا خطوة أولى على الطريق الصحيح.

كما أكد عبد المجيد على حرص غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية بالقيام بدورها فى قيادة مبادرة التواصل مع الجهات الإفريقية المختلفة العاملة فى القطاع وخاصة أن الغرفة تمثل القطاع الخاص والذى تنعقد عليه أمال فتح قنوات الإتصال والتحرك السريع والمساهمة فى تعميق العلاقات المصرية الإفريقية فى هذا المجال الحيوى.

وفى كلمتها أشارت غادة الجنزورى إلى المجهودات التى قامت بها الغرفة وأعضائها على مدار الفترة الماضية بما فى ذلك زيارة بعض دول القارة للتعرف على احتياجاتها فى مجال الرعاية الصحية وسبل التعاون التى قد تشمل تبادل الخبرات وزيارات للأطباء المصريين فى التخصصات المختلفة.

وقد جاء هذا اللقاء التى سعت إلى ترتيبه غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية بهدف المساهمة فى إعادة مصر إلى مكانتها كوجهة متميزة للسياحة العلاجية والتى كانت قد تراجعت فى السنوات الأخيرة بسبب الأحداث التى مرت بها البلاد، الأمر الذى أدى إلى دخول دول أخرى إلى الأسواق، والتى رأت الغرفة أنه أن الأوان لاسترجاع مكانة الريادة فى القطاع فى القارة السمراء.

وفى نهاية اللقاء اتفق الحضور على عمل زيارات متبادلة لتوثيق التعاون واستقبال المرضى الافارقة للعلاج بالمستشفيات المصرية بأفضل معايير الجودة والأمان.