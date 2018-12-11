شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار الفضة متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأدنى له في أربعة أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الأمريكية لنشهد الأعلى لها منذ الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي متغاضية ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأدنى له منذ 13 من الشهر الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:58 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 آذار/مارس القادم 0.10% لتتداول حالياً عند 14.62$ للأونصة موضحة الأعلى لها في ستة أسابيع مقارنة مع الافتتاحية عند 14.61$ للأونصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى مستويات 97.28 موضحاً الأعلى له في أسبوعين مقارنة بالافتتاحية عند 97.22.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.6% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت للثبات عند مستويات الصفر، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 2.5% متوافقة مع التوقعات مقابل 2.9% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر.

وفي نفس السياق، أوضحت القراءة الجوهرية لمؤشر أسعار المنتجين تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.5% في تشرين الأول/أكتوبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.1%، بينما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 2.7% مقابل 2.6% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 2.5%.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بعض التقرير التي تطرقت لكون الصين بدأت في العمل على خفض التعريفات الجمركية على السيارات الأمريكية وأن هناك مقترح بخفض الرسوم على السيارات المصنعة في الولايات المتحدة إلى 15% من 40% قد يتم تقديمه لمجلس الوزراء لمراجعته، وجاء ذلك عقب ساعات من أفادت نائب رئيس مجلس الدولة الصينية ليو هو بأنه ناقش مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن الجدول الزمني للمحادثات التجارية.