شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط بنحو الواحد بالمائة متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له في أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام خلال الجلسة الأمريكية متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له منذ 13 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً ووسط التفاؤل مجدداً بكون خفض منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها لمستويات الإنتاج سيعيد التوازن للأسواق العالمية وبالتزامن مع استمرار تجميد العمل في أكبر حقل في ليبيا والذي يحد من العرض النفطي.

وفي تمام الساعة 06:33 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام "نيمكس" تسليم 15 كانون الثاني/يناير المقبل 1.37% لتتداول حالياً عند مستويات 51.70$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 51.00$ للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسلم 14 شباط/فبراير القادم 0.83% لتتداول عند 60.47$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 59.97$ للبرميل، بينما ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.21% إلى مستويات 97.42 موضحاً الأعلى له في أربعة أسابيع مقارنة بالافتتاحية عند 97.22.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.6% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت للثبات عند مستويات الصفر، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 2.5% متوافقة مع التوقعات مقابل 2.9% في القراءة السنوية السابقة.

وفي نفس السياق، أوضحت القراءة الجوهرية لمؤشر أسعار المنتجين تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.5% في تشرين الأول/أكتوبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.1%، بينما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 2.7% مقابل 2.6% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 2.5%.

على الصعيد الأخر، فقد أفادت المملكة العربية السعودية أنها تخطط لخفض الإنتاج إلى مستويات 10.2 مليون برميل يومياً بحلول كانون الثاني/يناير المقبل، بانخفاض قدره 900 ألف برميل ويومياً عن مستويات إنتاج تشرين الثاني/نوفمبر، بينما أفاد وزير الطاقة الروسي أليكسندر نوفاك أن بلاده ستخفض إنتاجها الشهر القادم بما لا يقل عن 50 إلى 60 ألف برميل يومياً، أي بواقع 11 ألف برميل عن مستويات الشهر الماضي.

ويأتي ذلك عقب ساعات من إعلان منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا في مؤتمر صحفي يوم الجمعة الماضية عقب انقضاء الاجتماع النصف السنوي للمنظمة أن أوبك ستخفض 800 ألف برميل وحلفائها ستخفض 400 ألف برميل عن إنتاج تشرين الأول/أكتوبر وسيفعل ذلك خلال النصف الأول من 2019.

كما أفاد المؤتمر الصحفي لأوبك آنذاك أن قرار أوبك وحلفائها يتضمن خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً وأن عملية الخفض ستبدأ مع مطلع الشهر المقبل ولمدة ستة أشهر، مع الإشارة إلى أنه تم إعفاء إيران وفنزويلا بالإضافة إلى ليبيا من اتفاق خفض الإنتاج وأنه لا يزال هناك حالة من عدم اليقين حيال النمو الاقتصاد العالمي وأن دور المنظمة هو تقييم اتجاهات الطلب وعليه تحديد حجم الإنتاج وأن السعودية ملتزمة بضمان استقرار الأسواق.

ولا يزال العمل في أكبر حقل ليبي للنفط متوقف عقب إعلان المؤسسة الوطنية للنفط في مطلع هذا الأسبوع حالة القوة القاهرة حيال الإمدادات من حقل شرارة، في أعقاب سيطرت ميلشيا مسلحة على الحقل النفطي، وأفادت المؤسسة الليبية أن إغلاق حقل شرارة سيؤدي إلى تراجع الإنتاج بواقع 315 ألف برميل يومياً بالإضافة إلى تراجع الإنتاج أيضا بواقع 73 ألف برميل يومياً أخرى من حقل الفيل النفطي في ليبيا.

ونود الإشارة لكون إنتاج روسيا حالياً من النفط يقدر بنحو 11.37 مليون برميل يومياً، بينما أفادت بعض التقرير مؤخراً أن السعودية قامت بزيادة إنتاجها من النفط خلال الشهر الماضي بواقع 0.5 مليون برميل يومياً إلى ما بين 11.1 و11.3 مليون برميل يومياً، وجاء ذلك قبل أن نشهد تقرير أخرى أفادت باستقرار الإنتاج الأمريكي للنفط مؤخراً عند الأعلى له على الإطلاق 11.7 مليون برميل يومياً وأن أمريكا أصبحت مصدر صافي للنفط لأول مرة في 75 عاماً.

وتتطلع الأسواق للكشف غداً الأربعاء عن التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية للربط بين مستويات الطلب لدى أكبر مستهلك عالمياً للنفط وجهود أوبك للحد من فوائض المخزونات، وسط فرص تأثر الطلب من جراء تباطؤ وتيرة نمو كبرى الاقتصاديات العالمية، ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر يوم الجمعة، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع 10 منصة لإجمالي 887 منصة.