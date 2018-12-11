شكرا لقرائتكم خبر عن توالي نزيف الإسترليني للأدنى له في 20 شهراً أمام الدولار الأمريكي عقب تأجيل التصويت على اتفاق الخروج والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت العملة الملكية الجنيه الإسترليني خلال الجلسة الأمريكية لنشهد الأدنى لها مند 12 من نيسان/أبريل من عام 2017 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الملكي البريطاني ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ووسط تأجيل تصويت البرلمان البريطاني على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي كان من المقرر انعقاده اليوم بناءاً على طلب رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي في مطلع الأسبوع بسبب مخاوفها من رفض البرلمان للاتفاق.

في تمام الساعة 06:06 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي 0.38% إلى مستويات 1.2513 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2513 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له في 20 شهراً عند 1.2492، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2639.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الملكي البريطاني الكشف عن بيانات سوق العمل والتي أوضحت استقرار معدلات البطالة للثلاثة أشهر المنقضية في تشرين الأول/أكتوبر عند 4.1% دون تغير يذكر عن القراءة السابقة متوافقة مع التوقعات، بينما أظهرت قراءة مؤشر متوسط الدخل تسارع النمو إلى 3.3% مقابل 3.1%، بخلاف التوقعات عند 3.0%، وجاءت قراءة طلبات الإعانة 21.9 ألف طلب مقابل 23.2 ألف طلب، بخلاف التوقعات 13.2 ألف طلب.

وجاء ذلك قبل أن نشهد أعرب جميس سلاك المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن التصويت البرلماني على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون قبل 21 من كانون الثاني/يناير المقبل وأن ماي أفادت بالأمس أنها تحتاج إلى طمأنه إضافية حيال خطة باكستوب، موضحاً أن حكومة بلاده تعمل حالياً على الحصول على تلك الطمأنة وتعتزم تقديم الاتفاق مجدداً إلى البرلمان قبل 21 من الشهر القادم.

ولا تزال العملة الملكية الجنية الإسترليني تحت الضغوط من تنامي فرص خروج بريطانيا بشكل غير منتظم من الاتحاد الأوروبي، وبالأخص عقب مطالبة رئيسة الوزراء تيريزا ماي البرلمان البريطاني في لندن بالأمس تأجيل التصويت على اتفاق خروج بريطاني من الاتحاد الأوروبي، مع أفادتها بأن الاتفاق كان سيواجه رفض صريح داخل البرلمان وأنه سيكون هناك محادثات مع قادة الاتحاد الأوروبي حيال المخاوف المتعلقة بالخروج من الاتحاد.

ورفضت ماي خلال حديثها يوم أمس الاثنين أمام البرلمان التعليق على الموعد المحتمل للتصويت، مع تطرقها إلى أنه من المستبعد أن يكون هناك تصويت أخر قبل 21 من كانون الثاني/يناير المقبل وأن حكومتها تسعى لتمكين البرلمان بالمزيد من التحكم في خطة "باكستوب"، مضيفة أن الاتفاقية أصبحت واضحة أن باكستوب ستكون مؤقتة، موضحة أنه ليس لديها أدنى شك أن الاتفاق الحالي هو الأفضل.

كما نوهت ماي بالأمس أن حكومتها ستسعى للحصول على المزيد من الضمانات حيال باكستوب من الاتحاد الأوروبي، وأن ذلك سيكون له الأولوية خلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفة أن إعادة الاستفتاء يزيد من مخاطر التفكك، مع تطرقها لكون حكومتها ستمضي قدماً في تحضير سيناريو الخروج دون اتفاق، وأن مسئولية الحكومة البريطانية الحالية هي تنفيذ مطالب الاستفتاء، مؤكدة على احترام حكومتها مطلب الاستفتاء.

وقد تعالت المطالبات باستقالة الحكومة عقب فشلها في مهمة الخروج من الاتحاد الأوروبي، كما نادي بعض أعضاء البرلمان بالتصويت على سحب الثقة من حكومة ماي، التي تطالب بتأجيل التصويت على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد قبل ساعات من الموعد المقرر لتصويت البرلمان على الاتفاق الخروج وذلك مع أجل إعادة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي الذي أكد على أنه لن يتفاوض من جديد على الاتفاق الذي تم التوصل إليه.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.6% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت للثبات عند مستويات الصفر، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 2.5% متوافقة مع التوقعات مقابل 2.9% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر.

وفي نفس السياق، أوضحت القراءة الجوهرية لمؤشر أسعار المنتجين تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.5% في تشرين الأول/أكتوبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.1%، بينما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 2.7% مقابل 2.6% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 2.5%.