نوفاك: إنتاج روسيا النفطي في ديسمبر سيعادل مستويات أكتوبر

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في موسكو يوم 3 أكتوبر 2018

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يوم الثلاثاء إن إنتاج بلاده النفطي في ديسمبر كانون الأول من المتوقع أن يكون عند مستويات مماثلة لتلك المسجلة في أكتوبر تشرين الأول.

وأبلغ نوفاك الصحفيين أيضا بأن اتفاقا لخفض الإنتاج جرى التوصل إليه بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وروسيا، ومنتجين آخرين الأسبوع الماضي سيجري تنفيذه لمدة ستة أشهر بداية من يناير كانون الثاني.